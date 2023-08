Salma Paralluelo comemora classificação inédita da Espanha: "Momento de loucura"

Após a vitória da Espanha por 2 a 1 diante da Holanda nas quartas de finais da Copa do Mundo Feminina, a camisa de número 18 e autora do gol da vitória Salma Paralluelo concedeu entrevista após ser eleita a melhor em campo classificando a La Roja para uma semifinal inédita.

Sobre o momento onde marcou o gol, Paralluelo relatou todo o choque e felicidade na hora que saiu correndo para comemorar um gol muito importante por sua Seleção.

"Foi um momento de loucura. Comemorei gritando com muita paixão. Foi um momento de alegria máxima. Naquele momento fiquei em choque. Estou muito grata por ter chegado a minha vez de fazer aquele gol."

Sobre a sequência da Copa do Mundo, a atacante falou sobre ter foco total e falou sobre a dificuldade de entrar no meio do jogo e pegar ritmo para a sequência do torneio.

“Acho que essa é a mensagem em que devemos confiar. Tem que ter foco porque cada detalhe conta. Tive essa oportunidade e pude aproveitá-la, por isso estou mais feliz. É difícil entrar num jogo como este pelas jogadas que tem, que te cansam quase no primeiro minuto. O trabalho tem sido impecável e por isso estamos na semifinal."

Sobre sua trajetória pouco comum passando inclusive pelas pistas de atleta, Salma falou muito sobre esta sua carreira.

"Cada jogadora tem o seu percurso. Qualquer jogadora quer estar aqui e viver momentos como este. Estou gostando muito e quero continuar a fazer isso."

Agora é semifinal

Agora na semifinal a Espanha irá enfrentar a equipe da Suécia que de maneira surpreendente passou pelo Japão.