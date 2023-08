Gustavsson se emociona após classificação da Austrália sobre a França: "Noite mais emocionante da carreira"

Com bastante emoção no Estádio de Suncorp, em Brisbane, a Austrália superou a França nas cobranças penais e avançou às semifinais da Copa do Mundo Feminina neste sábado (12) após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação.

Contando com o enorme apoio da torcida, as australianas resistiram à pressão inicial da França que perdeu uma grande chance com Lakrar. A equipe da casa cresceu na reta final do primeiro tempo e Fowler parou na intervenção de De Almeida.

No segundo tempo, o técnico Tony Gustavsson acionou Sam Kerr, atacante que criou diversas oportunidades de ataque e contribuiu para um domínio da Austrália, mas o gol não saiu. No tempo extra, as ações foram mais travadas e a decisão ficou mesmo nos pênaltis.

Houve bastante emoção na disputa por pênaltis com chances desperdiçadas de ambos os lados. Catley, Arnold e Hunt erraram pela Austrália, enquanto Bacha, Périsset, Dali desperdiçaram pela França. Na 20ª cobrança, Bécho errou após o acerto de Vine e as australianas avançaram.

O técnico Tony Gustavsson não escondeu a felicidade com a vaga às semifinais e agradeceu bastante o apoio da torcida local dentro e fora do estádio.

"Já ganhei medalhas, mas disse ao time antes deste jogo, não é sobre a medalha no pescoço, é sobre o coração batendo atrás dela. O coração batia esta noite nesta equipe e neste país… inacreditável! É a noite mais emocionante de minha carreira.", disse o técnico do time australiano.

Gustavsson faz elogios à goleira Arnold, que perdeu a cobrança, mas defendeu três

Gustavsson também reservou elogios especiais para sua goleira, que perdeu um pênalti quando teve a chance de vencer após cinco pênaltis, mas se recuperou para colocar seu time nas semifinais.

“A compostura, a bravura, mas também por voltar daquela saudade quando ela poderia ter sido a heroína do país e permanecer no jogo e voltar para ser o divisor de águas, estou muito feliz por ela.”, afirmou Gustavsson.

Nas semifinais, a Austrália enfrentará a Inglaterra, nesta quarta-feira (16), a partir das 7h, pelo horário de Brasília. Um dia antes, Espanha e Suécia se enfrentam pela primeira vaga na grande decisão.