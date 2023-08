"Assimilar essa experiência e erguer a cabeça", diz Caicedo após eliminação da Colômbia

Fim do sonho para a Colômbia. Na manhã deste sábado (12), a equipe foi derrotada de virada pela Inglaterra por 2 a 1. Com o resultado, as colombianas der adeus à Copa do Mundo Feminina. Leicy Santos marcou o único gol. Após o duelo, o técnico Nelson Abadía comentou sobre a partida.

"O balanço é muito positivo, de fato. Demonstramos crescimento e hierarquização dentro da categoria das nossos jogadoras de futebol, que mostraram plenamente suas capacidades técnicas e táticas. Apresentamos argumentos sólidos. No entanto, hoje cometemos dois erros que acabaram custando o jogo. Mas, como bem sabemos, isso faz parte do futebol", afirmou Nelson Abadía.

"Também buscamos o empate, adotamos uma postura agressiva, criamos oportunidades. No entanto, é importante destacar que este é um aspecto que precisa ser avaliado com atenção", acrescentou Abadía. A Colômbia finalizou mais vezes que a Inglaterra durante os 90 minutos, porém, o time inglês foi mais perigoso e teve melhor aproveitamento.

"Bem, em relação à aprendizagem, destaco a importância da tenacidade e persistência necessárias nesse tipo de partida. São 90 minutos intensos, e nossa Seleção demonstrou hoje sua habilidade em jogar e se apoiar de forma exemplar. Isso é o que realmente importa", declarou.

Com a campanha histórica na Copa do Mundo Feminina, a Colômbia agora foca na próxima competição e busca continuar fazendo história. A equipe agora tenta a classificação para os Jogos Olímpicos.

"Hoje nos despedimos desta maravilhosa Copa do Mundo. Apenas temos a agradecer aos torcedores colombianos. Infelizmente, não nos foi o resultado que esperávamos, e deixamos o torneio com um sentimento de profunda tristeza. No entanto, devemos seguir em frente, assimilar essa experiência e erguer a cabeça", acrescentou Caicedo, que deu a assistência para o gol.

"No final, vivi momentos decisivos. Aproveitei as oportunidades quando os espaços surgiram. Meus colegas de equipe também souberam explorar os espaços que os adversários poderiam ter deixado para mim. No futebol, é assim: na final, eles têm duas chances, aproveitam-nas e vencem. Preparamo-nos para essas situações, para alcançar o topo do mundo, e gostaria de expressar meu agradecimento. O apoio recebido foi de grande importância. Infelizmente, não conseguimos o resultado esperado, mas é assim que as coisas são. Agradeço a todos", encerrou o atleta.

A Colômbia encerrou a participação na Copa do Mundo com feitos históricos. Na fase de grupos, venceu a poderosa Alemanha, que já foi campeã do torneio. Na sequência, eliminou a Jamaica, que se classificou na segunda colocação no grupo do Brasil.

Apesar de ter caído nas quartas de final, a Colômbia quebra seu próprio recorde e marca história para o futebol local, chegando nesta fase da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez.