Em jogo disputado, Real Madrid leva a melhor e vence Athletic Bilbao em LaLiga

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentaram no estádio San Mames Barria, na tarde deste sábado (12). A partida foi a estreia das equipes por LaLiga e os Merengues levaram a melhor vencendo a partida por 2 a 0, com gols de Rodrygo e Jude Bellingham.

Como foi o duelo ?

O confronto começou bastante marcado e disputado entre as equipes, tanto o Madrid quanto o Bilbao não estavam deixando espaços para que o jogo fluísse.

Com chegadas duras, os primeiros minutos foram de reclamações sobre faltas não marcadas pro time da casa, inclusive foi por excesso de reclamação que Muniain recebeu o único cartão amarelo do primeiro tempo.

O jogo parecia não andar, até que aos 28 minutos, Carvajal chegou na linha de fundo e passou para Rodrygo que finalizou e abriu o placar.

Aos 36, o Real ampliou, Alaba cobrou escanteio e a bola viajou até os pés de Jude Bellingham, que finalizou encobrindo o goleiro Simón.

O time Basco optou por utilizar mais contra ataques na primeira etapa e acabou não obtendo sucesso, pois seu adversário conseguiu neutralizar todas as tentativas.

No segundo tempo, logo de cara um susto. O zagueiro Militão caiu no chão, foi atendido e saiu de campo chorando. Corre o risco de ter sofrido um lesão que pode preocupar para o restante da temporada.

Com a bola rolando Los Leones pressionaram, alçaram bolas na área, tentaram infiltrações, forçaram erros, mas tudo isso não foi suficiente para quebrar a forte linha defensiva dos visitantes e assim o árbitro encerrou o jogo.

Jude Bellingham finalmente estreou oficialmente pelo Real Madrid e uma grande partida. O número cinco foi o maestro do meio-campo merengue, efetuou desarmes importante e ainda marcou um belo gol. Isso tudo resultou no prêmio de melhor jogador em campo.

Agenda

As duas equipes voltam a campo daqui a uma semana, no sábado (19), pela segunda rodada do campeonato espanhol.

O Real Madrid jogará novamente fora de casa contra o Almería, no Power Horse Stadium, às 14h30. O Athletic Bilbao vai encarar o Osasuna, também fora de casa, no estádio El Sadar, às 16h30.