Inglaterra busca virada contra Colômbia e vai à semifinal da Copa do Mundo Feminina

Classificada! A seleção feminina de futebol da Inglaterra passou para as semifinais da Copa do Mundo Feminina de 2023. A vitória de 2 a 1 de virada sobre as colombianas neste sábado (12), no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália, contou com um belíssimo gol de Leicy Santos para abrir o placar, mas a virada das leoas veio com gols de Lauren Hemp e Alessia Russo para eliminar o sonho das latinas de irem mais longe.

Na próxima fase da Copa do Mundo, a Inglaterra enfrentará a seleção da casa, a Austrália. As Leoas se juntam a Espanha e Suécia entre as seleções europeias a chegarem entre as quatro melhores da Copa. Os jogos das semifinais serão realizados entre terça e quarta da próxima semana, dias 15 e 16, na parte da manhã aqui no Brasil, um jogo às 5h e outro às 7h.

Como foi

O início da partida foi de domínio inglês, com mais posse da bola, muitos passes pouca jogada de perigo para as adversárias.Já a Colômbia jogava no contra-ataque e com marcação pressão para roubar a bola logo na saída de jogo. E após 44 minutos de jogo, Caicedo tocou para Leicy Santos, encobrir a goleira Mary Earps, abrindo o placar. Porém, o empate, veio sete minutos após o gol colombiano. Russo escorou para o centro da grande área. No bate rebate Pérez se atrapalhou e soltou a bola. Assim, Lauren Hemp só tocou a bola para o fundo da rede como boa artilheira.

Na segunda metade da partida, com 18 minutos, veio a virada. Stanway lançou para Russo, que ganhou na corrida da zagueira e bateu cruzado para marcar o 2 a 1. Com 25 minutos a Colômbia teve uma chance para empatar. Bedoya chutou de fora da área, mas Earps defendeu. A Inglaterra segurou o empate avançando às semifinais.

Sequência

A Inglaterra vai a campo na próxima quarta-feira (16), às 7h para enfrentar as Matildas, seleção da Austrália, do país sede da competição, jogo válido pela semifinal. Já a equipe da Colômbia agora irá focar em conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Paris, em 2024.