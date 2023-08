Arsenal vence Nottingham Forest e estreia com o pé direito na Premier League

O Arsenal estreou na Premier League 2023-24 com vitória sobre o Nottingham Forest no Emirates Stadium. Atuando em casa, os Gunners abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Nketiah e Bukayo Saka, mas Awoniyi diminuiu na reta final da partida.

Agora, os londrinos já começam na briga pela ponta do campeonato, onde devem disputar pau a pau com o Manchester City novamente, uma vez que os citizens também já estrearam e venceram — 3 a 0 sobre o Burnley.

Arsenal decide a partida no primeiro tempo e descansa no segundo

Com a torcida a seu favor, o Arsenal começou pressionando e foi pra cima do Nottingham Forest. Apesar de não contar com Gabriel Jesus e Zinchenko, o time de Arteta chegou aos gols com dois destaques que estão voando desde a temporada passada: Nketiah e Saka.

Aos 25, Gabriel Martinelli fez uma jogada sensacional, limpou a marcação e tocou de calcanhar para Nketiah, que só teve o trabalho de finalizar rasteiro e abrir o placar: 1 a 0.

Gol Nketiah assistência de Martinelli pic.twitter.com/EoR8WS5L64 — Brazilian Gunners 🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BrazilianGunn) August 12, 2023

O segundo gol veio seis minutos depois, com outro golaço. Aos 31, Saliba roubou a bola na direita e deixou com Bukayo Saka. O camisa 7 conduziu para o meio e finalizou da entrada da área, acertando o canto de Turner: 2 a 0. O placar foi para o intervalo já com vitória praticamente garantida dos Gunners.

🔫🌳 Saka, base do Arsenal, 21 anos, em sua 4a temporada como figura regular no time principal, é um dos jogadores pra você perseguir, na Premier League.



2️⃣5️⃣ Gols + Assists. em 22/23



O "Salahzinho" do Arsenal é um diamante 💎pic.twitter.com/lnhJcSHUUK — Not Soccer (@_notsoccer) August 12, 2023

Nottingham Forest marca no segundo tempo, mas não evita derrota

Com o 2 a 0 no placar, o Arsenal relaxou na segunda etapa e o jogo perdeu em emoção. O Forest ainda tentava o empate, mas todas as vezes que chegava com perigo parava no estreante Turner ou mandava pra fora.

Até que aos 81, no escanteio para os Gunners, Elanga — que havia acabado de entrar — armou o contra-ataque e partiu sozinho desde a defesa e invadiu a área, rolando para Awoniyi diminuir. Daí pro fim da partida, o Nottingham melhorou e pressionou, assustou, mas não marcou. O Arsenal venceu na estreia da Premier League e se apresenta como um dos favoritos ao título.

Agenda

Arsenal e Nottingham Forest voltam a campo somente na próxima semana. O Forest encara o Sheffield United na sexta-feira (18), às 15h45, no City Ground pela segunda rodada da Premier League.

Os londrinos, por sua vez, só entram em campo na segunda-feira (21), para visitar o Crystal Palace, no Selhurst Park Stadium, às 16h.