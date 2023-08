Sarina Wiegman destaca força mental como uma das qualidades da Inglaterra

A Inglaterra soube aproveitar as falhas e buscou a virada, sendo a primeira da fase mata-mata, diante da Colômbia, e carimbou sua vaga às semifinais da Copa do Mundo Feminina, no Accor Stadium, pelo placar de 2 a 1.

Com a torcida colombiana em peso, as Lionesses sentiram um gostinho do próximo jogo, que será com a coanfitriã Austrália, na próxima quarta-feira (16), às 7h (de Brasília). Sarina Wiegman sabe das dificuldades, mas que a seleção inglesa tentará usar os desafios a seu favor.

“Falarei com minhas jogadoras e comissão para ver qual é essa rivalidade. Tivemos uma recepção calorosa aqui e realmente aproveitamos nosso tempo aqui na Austrália. Na verdade, gosto muito das pessoas aqui, mas isso não significa que não haja rivalidade, então veremos na quarta-feira. Sabemos que é um jogo fora de casa. Vamos tentar transformá-lo em inspiração para nós. Tentamos focar na nossa tarefa, no que queremos fazer e como queremos jogar. Claro que queremos jogar o nosso jogo e todos têm uma tarefa dentro e fora da posse de bola. É disso que falamos, futebol”.

Atual campeã da Euro, a Inglaterra ainda não mostrou seu melhor futebol no Mundial. Resiliência, reação e força mental são as palavras-chaves definidas por Wiegman para que suas comandadas conseguissem executar a tarefa destinada.

“Estou muito, muito feliz por ficar aqui por mais uma semana e chegar às semifinais. É muito especial. Achei que a equipe voltou a mostrar alguma resiliência e muita união. Estou muito orgulhosa novamente da equipe. Todo mundo conhece a tarefa, então é preciso tentar cumpri-la, mantendo suas emoções sob controle. É fácil dizer, mas é o que você pratica todos os dias. Você tem que aceitar que às vezes as coisas podem acontecer fora de seu controle, mas sua mentalidade pode ficar no controle. Você tem que ficar junto e executar seu plano”.

Foto: Divulgação/The FA

A técnica holandesa ainda destacou a capacidade das Lionesses de terem calma em momentos adversos e espera que isso continue acontecendo.

“Um dos pontos fortes desta equipe é que mantenhamos a calma para quando sofremos um gol e você não vê nenhum pânico. Tentamos apenas acelerar o jogo, criar chances e marcar gols, e até agora acho que fizemos isso muito bem. Espero que continuemos fazendo isso bem”.