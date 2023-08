Ancelotti elogia atuação coletiva do Real Madrid e cita preocupação com Militão: "Não descartamos nada"

O Real Madrid precisou de apenas dos primeiros 45 minutos para construir a vitória de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, em San Mamés, pela primeira rodada de LaLiga. Carlo Ancelotti ressaltou o fator coletivo do time, que contribuiu com o setor defensivo, principalmente depois do intervalo.

"Jogamos bem, principalmente na primeira parte, quando mostramos muita intensidade. No segundo tempo, desaceleramos e tivemos menos controle, mas jogamos bem na defesa. É evidente que quando a equipe está comprometida coletivamente e tem a atitude certa, somos mais fortes defensivamente. A equipe esteve bem posicionada e forte nos duelos. No primeiro tempo recuperamos muitas bolas. A equipe está confortável de jogar desta forma e trabalhamos muito bem defensivamente.”

Ancelotti também elogiou o desempenho Bellingham, autor do segundo gol, em lindo chute de chapa, além de ter aparecido bem no ataque, com jogadas bonitas e recuperação na parte defensiva.

“Ele é excelente. Ele tem muita personalidade e se adaptou muito rápido ao sistema do time. Parece que ele está conosco há muito tempo e é um jogador muito talentoso".

Sobre Rodrygo, o italiano almeja que ele faça mais gols nessa temporada e afirmou que encaixou bem ao lado de Valverde e de Carvajal.

“Ele possui características diferentes de Joselu. Combinou muito bem com Valverde e Carvajal na ponta direita. Ele está se adaptando muito bem a esse sistema, assim como o Vini Jr. Eles são muito jovens e estão evoluindo muito bem, mas precisam continuar nessa evolução. Espero que Rodrygo consiga mais gols do que na temporada passada”.

Ancelotti revela preocupação com lesão de Eder Militão

O único alerta do triunfo ficou por conta de Militão. O zagueiro tentou desarmar Oihan Sancet e acabou se machucando sozinho no início do segundo tempo. Ancelotti mencionou que nada está descartado.

“Ele torceu o joelho. Não parece bom e vamos avaliá-lo nas próximas horas. Espero que não seja nada sério. Estamos preocupados e não descartamos nada”.