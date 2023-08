Militão sofre ruptura do ligamento e poderá perder o restante da temporada pelo Real Madrid

O início da temporada 2023-24 não anda fácil para o Real Madrid. Depois de perder o goleiro Courtois, o clube anunciou que o zagueiro Éder Militão sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão de LCA.

O brasileiro irá passar por uma cirurgia nos próximos dias. Segundo o jornal As, da Espanha, o tempo estimado de recuperação não será inferior a nove meses. Assim, o jogador perderia toda a temporada.

Militão se machucou ao tentar desarmar Oihan Sancet, durante a vitória blanca sobre o Athletic Bilbao, e acabou se machucando sozinho no início do segundo tempo.

Para a posição, Carlo Ancelotti conta com Rüdiger, que até substituiu o camisa 3, Alaba e Nacho, além de contar com a base do Madrid. Durante a coletiva de imprensa, o técnico havia comentado que estava preocupado com a torção e que não estavam descartando nada.