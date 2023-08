Chelsea e Liverpool empatam em jogo marcado por gols anulados pelo VAR na Premier League

Neste domingo (13), Chelsea e Liverpool empataram por 1 a 1 no Stamford Bridge, em duelo válido pela 1ª rodada da Premier League 2023/24. Este foi o sétimo empate consecutivo para as duas equipes.

A etapa inicial foi marcada por momentos de alternância entre as duas equipes e intervenções decisivas do VAR para anular dois gols impedidos.

No segundo tempo, o Chelsea foi melhor por mais tempo, mas não conseguiu aproveitar as chances para buscar a vitória.

Liverpool começa melhor e sai na frente, mas Chelsea reage e busca o empate

Durante o primeiro tempo, os Reds permaneceram mais com a posse de bola e dominaram as ações ofensivas durante os primeiros 30 minutos, mas os Blues reagiram na reta final aproveitando os espaços cedidos pelo sistema defensivo adversário.

Na primeira grande jogada de perigo, Luis Diaz disparou em contragolpe e acionou Gakpo, com passe de primeira para Salah finalizar e acertar em cheio o travessão. Porém, na segunda oportunidade, os Reds aproveitaram e abriram o placar com Salah encarando Colwill para cruzar rasteiro dentro da área e Luis Díaz chegar de carrinho na conclusão

O Chelsea tentava reagir buscando principalmente o lado direito, mas o Liverpool seguiu controlando as ações e Salah ampliou aos 28', aproveitando lançamento na grande área, vencendo Sánchez na cavadinha. Contudo, o VAR revisou e detectou impedimento do egípcio.

Após o susto, o Chelsea enfim conseguiu "entrar no jogo" e buscou o empate aos 36 minutos. Chilwell cruzou na medida para Axel Disasi aproveitar saída de Alisson e finalizar de tornozelo, marcando o seu primeiro gol com os Blues pela Premier League.

Antes do intervalo, os mandantes chegaram a marcar o gol da virada com Enzo Fernández achando um passe sensacional para Chilwell tirar de Alisson e empurrar ás redes. No entanto, o VAR mais uma vez interveio e achou impedimento do lateral inglês.

Segundo tempo menos intenso com Blues mais perto do segundo gol

Os primeiros dez minutos da etapa complementar foram movimentados. Aos 4', o Liverpool ameaçou com Van Dijk finalizando de fora da área com muita categoria, passando ao lado do travessão de Sánchez. Na sequência, Szoboszlai cruzou na primeira trave e Jackson desviou, passando muito perto do gol.

Logo depois, foi a vez de Alisson aparecer bem e evitar o gol do Chelsea. Chillwell aproveitou inversão precisa e ficou no 1 contra 1 com o brasileiro, que esticou o braço e conseguiu uma ótima defesa.

Aos 26', em contragolpe veloz dos Blues, Nicolas Jackson mais uma vez apareceu bem e venceu a disputa com Konaté para finalizar. Alisson fez movimento preciso e evitou o gol com mais uma defesa importante.

No restante do segundo tempo, a bola permaneceu mais com o Liverpool, mas a equipe de Jurgen Klopp ameaçou com real perigo apenas nos acréscimos, na última chance de gol do jogo. Darwin Nuñez roubou na intermediária e cortou a marcação para finalizar de fora. A bola desviou em Disasi e saiu rente à trave de Robert Sánchez.

Sequência

Na próxima rodada, o Chelsea terá pela frente o West Ham (20/08, 12h30) fora de casa, enquanto o Liverpool receberá o Bournemouth (19/08, 11h) no Anfield.