Confira como foi a estreia do Big Six da Premier League

A Premier League chega à sua 32ª edição na temporada 2023/24, e seu atual campeão é o Manchester City. Ao fim desta primeira rodada, a VAVEL preparou um pequeno resumo de como os times mais competitivos da Inglaterra atuaram e quais foram seus resultados.

Burnley x Manchester City

O atual campeão abriu essa edição da Premier League na última sexta-feira (11) contra o Burnley (recém promovido como campeão da Championship), jogando fora de casa, no estádio Turf Moor. Os Citizens foram bem superiores em boa parte do jogo e conquistaram uma vitória tranquila de 3 a 0 com dois gols de Haaland, e um de Rodri para complementar.

Um pequeno desentendimento veio a acontecer no final da primeira etapa, quando Haaland não gostou de Bernardo Silva ter recuado uma bola para a defesa, enquanto o camisa 9 queria um lançamento nas costas da defesa. Guardiola chegou a entrar em campo para argumentar de maneira áspera com o artilheiro norueguês.

Foto: Manchester City

Arsenal x Nottingham Forest

Depois da conquista da Supercopa da Inglaterra, o Arsenal estreou na Premier League, recebendo o Nottingham Forest e garantiu seus primeiros três pontos na tabela. Um detalhe que roubou a cena nesta partida foi a demora para a bola rolar devido a problemas nas catracas do Emirates Stadium. O imprevisto impediu boa parte da torcida de ingressar no estádio no horário previsto para o início da partida (08h), o jogo então remarcado para 08h30, quando a situação estava mais controlada.

Sobre o jogo, os Gunners mostraram o porque disputaram o título da Premier League até as últimas rodadas na temporada passada e foi bastante superior ao Forest, mesmo com desfalques poderosos como Gabriel Jesus e Zinchenko. A vitória foi construída com tentos marcados por Nketiah e Saka na primeira etapa, enquanto Awonyiwi descontou para os visitantes e sacramentou o resultado de 2 a 1 para o time mandante.

Newcastle x Aston Villa

Provavelmente a grande surpresa da edição passada de Premier League, o Newcastle recebeu o Aston Villa e não tomou conhecimento do tradicional time inglês que já foi campeão da Europa.

Em um jogo levemente equilibrado, os Magpies foram muito mais efetivos e aplicaram um sonoro 5 a 1 no St James Park, com direito a dois gols do artilheiro Alexander Isak, do estreante Sandro Tonali, além de Callum Wilson e Harvey Barnes, que fecharam a conta. Quem marcou para o Villa foi Moussa Diaby.

Brentford x Tottenham

Já com a ausência de Harry Kane, vendido para o Bayern de Munique, os Spurs não conseguiram superar um dos mandantes mais indigestos da edição passada da competição e empatou em 2 a 2.

Na partida, o Tottenham teve mais posse, finalizou mais vezes, e foi quem esteve mais próximo da vitória. O primeiro gol foi marcado por Romero para o time visitante, no entanto, o Brentford foi valente e virou a partida com Mbeumo de pênalti, e Wissa em finalização desviada pela defesa; Emerson Royal empatou o jogo novamente nos acréscimos da primeira etapa e deu números finais para o jogo. Detalhe para James Maddison, que deu duas assistências para os gols dos Spurs e fez bela partida.

Chelsea x Liverpool

No jogo mais aguardado da rodada, Chelsea e Liverpool protagonizaram um duelo eletrizante no Stamford Bridge e ficaram no empate em 1 a 1.

O Liverpool começou melhor e contou com atuação sublime de Mohamed Salah, que finalizou diversas vezes levando perigo e encontrou linda assistência no gol de Díaz, já o Chelsea aos poucos foi conseguindo ficar no páreo e criou boas oportunidades até o gol de Disasi. No segundo tempo, os Blues controlaram bem mais a posse e chegaram mais próximos do segundo gol, mas o Liverpool também teve suas chances e não pode-se dizer que o empate foi um resultado injusto.

Manchester United x Wolverhampton

No último jogo da primeira rodada, o Manchester United começou com o pé direito ao estrearem no Old Trafford contra os Wolves e vencerem por 1 a 0, com gol de Raphael Varane.

Os Red Devils iniciaram a partida em cima e tiveram dificuldades de encontrar grandes chances de gol contra um adversário muito organizado como o Wolves, o time visitante teve duas belas oportunidades desperdiçadas em contra-ataque no primeiro tempo. No segundo tempo, os Wolves mantiveram sua estratégia e paulatinamente foram encontrando cada vez mais espaços para abrir o placar em ótima atuação de Matheus Cunha, mas quem fez o gol da partida foi Raphael Varane, que de cabeça garantiu a vitória do United.