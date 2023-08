Espanha vence Suécia e garante vaga na final da Copa do Mundo Feminina

Temos a primeira finalista da Copa do Mundo Feminina 2023. Trata-se da Espanha, que na manhã desta terça-feira, venceu a Suécia por 2 a 1, na Nova Zelândia e garantiu a vaga para a decisão do Mundial. Paralluelo e Carmona anotaram os gols do time espanhol, enquanto Blomqvist fez o tanto sueco.

O confronto ficou marcado pelo momento emocionante na reta final do duelo, com gols nos últimos minutos do tempo tempo. A Espanha espera o vendedor de Inglaterra e Austrália, que duelam nesta quarta-feira.

O jogo

O primeiro tempo pouco teve emoções. A Espanha dominou as ações, mas sem grande efetividade. A equipe Espanha teve a bola e finalizações, mas não conseguiu concluir em gols. Foram 67% de posse e três chutes, contra apenas dois do time sueco, que se defendia e buscava o contra-ataque.

Se faltou emoção no primeiro, no segundo foi totalmente diferente. Aos 81' a Espanha conseguiu abrir o placar depois de apertar e pressionar. Paralluelo ficou com a bola dentro da área e marcou o tento inaugural na reta final do confronto

A resposta da Suécia veio logo na sequência e sem deixar a Espanha comemorar muito. Blomqvist aproveitou assistência da Hurtig e deixou tudo igual para levar a decisão para a prorrogação.

Prorrogação? Nada disso. Outro gol da Espanha nos últimos minutos. Abelleira achou passe para Carmona e a lateral-esquerda completou para o fundo das redes para colocar o time espanhol em vantagem novamente nos últimos minutos da semifinal. Apesar dos sete minutos de acréscimos, a Suécia não conseguiu o empate e viu a adversária garantir vaga na decisão da Copa do Mundo Feminina.