Jorge Vilda se emociona após classificação histórica à final da Copa do Mundo Feminina

A Espanha conseguiu uma vitória histórica nesta terça-feira (15) diante da Suécia por 2 a 1, avançando pela primeira vez à decisão da Copa do Mundo Feminina. Com isso, o técnico Jorge Vila superou o boicote sofrido antes do mundial e a ausência de dez jogadoras.

Mesmo com amplo domínio das ações durante toda a partida, a Espanha conseguiu os gols decisivos apenas com a entrada da jovem Paralluelo, que abriu o placar na reta final. Blomqvist ainda buscou o empate, mas o gol da classificação veio apenas aos 44 minutos do segundo tempo com Carmona.

A Espanha manteve as suas características com valorização da posse de bola e muitos passes trocados, mas encontraram dificuldades para furar a marcação sueca no primeiro tempo.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto pois a Suécia voltou com marcação mais adiantada, tendo dificuldade para criar e ameaçar a goleira Coll. A jovem de 19 anos realmente foi a responsável pela mudança, mudando a dinâmica do ataque espanhol, sendo decisiva para a vitória.

Além da classificação inédita, esta foi a primeira vitória da Espanha diante da Suécia na história do futebol feminino após quatro empates e sete derrotas em confrontos anteriores. Na entrevista pós-jogo, o técnico Jorge Vilda se emocionou com a classificação para a decisão e pouco conseguiu dimensionar o feito histórico para o esporte local.

"Antes de tudo precisamos saber se nossa adversária será a Austrália ou a Inglaterra, mas conhecemos os dois times. Mas preciso falar que este é um dia histórico, conseguimos esse feito e estamos na final da Copa do Mundo. Um jogo muito difícil. Abrimos o placar, a Suécia buscou o empate e conseguimos partir para cima. No segundo tempo, os primeiros dez minutos foram difíceis, sentimos a pressão com muitos cruzamentos, mas conseguimos enfrentar tudo isso."

Na saída do campo, a jovem Salma Paralluelo também foi entrevistada e ressaltou todo o aspecto emocional envolvendo a partida histórica para o futebol espanhol.

"Como no último jogo, estou emocionada de novo, demos tudo e foi um jogo difícil. A Suécia conseguiu buscar o empate porque é um time perigoso, mas fomos para cima até o fim. Pensei na minha família e em todos que me apoiaram de forma incondicional neste time. Conseguimos esse passo para a final e agora temos a decisão pela frente. Precisamos nos concentrar e manter tudo o que fizemos até agora, falta apenas o último passo e iremos trabalhar para isso."

A Espanha enfrentará Austrália ou Inglaterra na final. A decisão ocorrerá no próximo domingo (20), a partir das 7h, pelo horário de Brasília.