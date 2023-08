Brasileiro com mais gols na Coreia do Sul, Tiago Orobó marca mais dois e garante vitória do Daejeon

Na sua segunda temporada atuando na Coreia do Sul, o atacante Tiago Orobó segue mantendo o ritmo e se colocando entre os principais artilheiros no país asiático. Artilheiro da K-League 2 na temporada passada, Orobó está entre os primeiros na lista de artilheiros da atual edição da K-League 1, com nove gols marcados, sendo o principal artilheiro brasileiro no país e também o maior goleador da sua equipe, o Daejeon Citizen.

“Muito fiz pelo momento que tenho vivido aqui na Coreia do Sul. Desde a temporada passada, venho podendo fazer gols, tenho ajudado da forma que posso e isso é o mais importante. Atacante precisa estar marcando gols, é o nosso ofício e fico muito feliz por estar marcando e conseguindo ajudar o Daejeon a subir na tabela e conquistando vitórias junto com os meus companheiros”, disse.

Thiago Orobó fala sobre chance de uma vaga no mata-mata na K-League 1

A K-League tem um modelo de disputa um pouco peculiar, levando em comparação os modelos de disputa nos principais centros do futebol mundial. Os seis primeiros colocados ao final da primeira fase, se enfrentam todos contra todos, em turno único.

Ao final, a equipe que somar mais pontos, levando em consideração a primeira fase e a segunda, é consagrado o campeão. Ocupando a 6ª colocação na tabela, com 36 pontos, o Daejeon está dentro do G6. Tiago Orobó falou sobre o momento da equipe.

“A gente vinha de uma derrota, agora enfrentamos um adversário direto na tabela, jogando em casa e conseguimos uma vitória expressiva. O nosso pensamento é de poder seguir vencendo, fazer uma reta final forte, para podermos garantir a vaga no mata-mata e para que o nosso time esteja com chances de brigar até o final da competição pelo título ou por uma competição continental”, concluiu.