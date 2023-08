Lesionado, Kevin de Bruyne precisará passar por cirurgia e pode não atuar mais em 2023

As vésperas da final da Supercopa da Europa contra o Sevilla, em coletiva de imprensa, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, falou sobre a lesão de Kevin de Bruyne e adotou tom pessimista sobre o tempo de recuperação do astro belga.

Nós temos que definir a data da cirurgia. Kevin vai ficar alguns meses fora. Vamos decidir (a data) nós próximos dias, mas cirurgia é cirurgia... Serão três ou quatro meses fora

Tudo começou na final da Liga dos Campeões, quando o Manchester City derrotou a Inter de Milão por 1 a 0, e Kevin de Bruyne precisou ser substituído aos 29 minutos da primeira etapa após sentir lesão muscular. O atleta de 32 anos, então, passou por tratamento e ficou algumas semanas fora, retornando ainda na temporada passada. Na atual temporada, Kevin foi veio do banco na final da Supercopa da Inglaterra, contra o Arsenal, e foi utilizado como titular contra o Burnley, na estreia da Premier League, partida onde o meio-campista voltou a sentir dores no mesmo local e foi substituído na primeira etapa.

Guardiola também falou sobre o tamanho do desfalque dos Citizens, mas elogiou a qualidade de seu plantel para encontrar substitutos.

É uma grande perda. Kevin tem muitas qualidades específicas que você pode perder para um ou dois jogos, mas para um longo período é muito duro. Mas, da mesma maneira, temos que seguir com a cabeça erguida. Agora, teremos que olhar para frente. Temos alternativas (no elenco). Kevin é insubstituível, mas temos jogadores talentosos, e eles vão assumir essa responsabilidade.

Vale ressaltar que o Manchester City segue no mercado para reforçar seu plantel, e a ausência de um de seus principais jogadores pelo restante do ano pode impulsionar a equipe para buscar reposição a altura na posição. De acordo com o jornal Daily Mail, os Citizens estão muito interessados em contar com Lucas Paquetá e irão oferecer um montante que pode chegar a 80 milhões de libras esterlinas (R$506 milhões na cotação atual) pelo brasileiro de 25 anos.