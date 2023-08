Inglaterra derrota Austrália e garante vaga inédita na final da Copa do Mundo Feminina

Em um emocionante confronto diante de milhares de torcedores australianos, as Lionesses da Inglaterra conquistaram uma vitória decisiva sobre a seleção da Austrália por 3 a 1, assegurando assim sua presença inédita na final da Copa do Mundo Feminina.

Em um jogo frenético, que chegou até ficar empatado com os gols de Ella Toone (Inglaterra) e Sam Kerr (Austrália). Teve seu desfecho com as Lionesses que souberam capitalizar as oportunidades, marcando dois gols no segundo tempo com Lauren Hemp e Alessia Russo e cortando as asas das Matildas, carimbando o passaporte para a final inédita.

Lionesses saem na frente!

Apesar do começo pegado, a Inglaterra rapidamente impôs seu domínio na partida, controlando a posse de bola e ditando o ritmo do confronto. Enquanto isso, a Austrália recuava e buscava surpreender nos contra-ataques. A primeira grande oportunidade, no entanto, foi das Matildas aos seis minutos, quando Sam Kerr se viu diante da goleira Earps, que fez uma excelente defesa.

Aos oito, as inglesas responderam com um chute de Stanway, bem defendido pela goleira Arnold. Apesar de mais chances se apresentarem para ambos os lados, a Inglaterra continuava a exercer sua superioridade. Aos 35, um verdadeiro golaço de Ella Toone, após cruzamento de Alessia Russo, a camisa 10 mandou um balaço no ângulo de Arnold e inaugurou o placar, fazendo as arquibancadas australianas silenciarem.

Foto: Divulgação / FA

Matildas voltam pressionando!

A etapa final trouxe uma Austrália determinada a diminuir a desvantagem rapidamente. Sam Kerr, assumindo o papel de craque da equipe, marcou um gol espetacular aos 17 minutos, empolgando a torcida local. Sozinha contra três defensoras inglesas, Kerr demonstrou habilidade e força, mandando a bola no ângulo de Earps empatando o jogo.

Foto: Divulgação / FFA

Quem não faz…

No entanto, a alegria das australianas foi efêmera. Já que aos 20, Millie Bright fez um lançamento preciso para Lauren Hemp, que, no meio de duas marcadoras, finalizou com precisão e recolocou as Lionesses à frente.

As Matildas não se abateram e continuaram a pressionar, buscando novamente o empate. Aos 36, Sam Kerr recebeu livre e cabeceou sobre o gol e, no minuto seguinte, Vine parou em uma bela defesa de Mary Earps. A blitz australiana continuou e, aos 39, Catley cobrou escanteio, a goleira da Inglaterra afastou a bola que caiu nos pés de Sam Kerr, a atacante de frente para o gol finalizou de primeira e a bola foi para fora.

A busca incansável das Matildas por um empate não surtiu efeito, e o ditado popular “quem não faz, toma” se fez presente. Aos 39, em um rápido contra-ataque, a Inglaterra aproveitou a oportunidade. Lauren Hemp lançou Alessia Russo pela direita, e a camisa 23 finalizou com precisão, ampliando a vantagem das Lionesses para 3 a 1 e praticamente fechando o caixa das anfitriãs.

Foto: Divulgação / FA

Agora vale a taça!

Com a vitória emocionante, as Lionesses se classificaram para a final da Copa do Mundo Feminina de forma inédita. A disputa pelo título será europeia, com Espanha e Inglaterra se enfrentando na grande decisão. O aguardado confronto está marcado para o próximo domingo (20), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Sidney.

Já no sábado (19), às 5h (horário de Brasília), Austrália e Suécia se enfrentarão para decidir o terceiro lugar do torneio.