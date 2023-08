Na briga pela artilharia, Dodô marca dois gols em vitória do Liepaja e destaca a busca por vaga europeia

Com dois gols decisivos, o atacante Dodô comandou a vitória de virada do Liepaja por 2 a 1 contra o BFC Daugavpils, no último sábado, pela Liga da Letônia. Referência do time que segue na zona de classificação para a Liga Conferência Europa, o jogador brasileiro integra o top-3 da artilharia do campeonato, com 13 tentos Em 2020, Dodô foi o principal goleador do torneio nacional, com 18 gols.

"Estamos nos dedicando, cada um fazendo seu papel e esse está sendo o segredo para que possamos continuar sonhando pela classificação. Estou muito feliz em estar podendo ajudar mais uma vez o clube e, claro, estar lutando pela artilharia esse ano. Espero conseguir novamente me tornar o artilheiro da Liga", disse Dodô.

Os três primeiros colocados da Liga da Letônia garantem a classificação para as competições europeias, sendo o campeão para a Liga dos Campeões e os demais para a Liga Conferência, de 2024/25. Com 39 pontos, o Liepaja é o terceiro colocado.

Neste domingo (20), Dodô e seus companheiros de equipe voltam a campo diante do Beitar, pelas quartas de final da Copa da Letônia, em jogo único.

"Vamos enfrentar uma equipe de divisão inferior, mas que na realidade não existe time pequeno, por isso temos que manter o foco, união e sonhar com a final da Copa. E, quem saber, me tornar campão mais uma vez", projetou.