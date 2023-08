Espanha x Inglaterra: final da Copa do Mundo Feminina coloca frente a frente a melhor seleção contra a melhor liga

Talvez não seja a final que muitos esperavam, mas a Espanha contra a Inglaterra promete ser uma disputa fascinante entre duas seleções que farão sua primeira aparição na final da Copa do Mundo Feminina da Fifa, a primeira vez desde o torneio inaugural em 1991. O jogo final ocorrerá neste domingo (20), a partir das 7h, pelo horário de Brasília.

Direto do Estádio Olímpico de Sydney, a decisão terá uma Espanha com bastante força ofensiva e dona das melhores estatísticas com o melhor ataque, mais passes, mais cruzamentos, mais cabeceios e mais finalizações de dentro e fora da área.

Do outro lado, a Inglaterra aposta no entrosamento das jogadoras, na força coletiva do elenco campeão da Euro e no sucesso da técnica holandesa Sarina Wiegman, cotada para substituir Gareth Southgate no comando da seleção masculina para a Euro 2024.

A norte-americana Tori Penso será a árbitra, com Brooke Mayo (EUA) e Katie Nesbitt (EUA) assistentes.

Uma decisão cheia de estatísticas relevantes

Tanto a Espanha quanto a Inglaterra se tornarão a quinta nação a vencer a Copa do Mundo Feminina, depois dos Estados Unidos (4), Alemanha (2), Noruega (1) e Japão (1). Além disso, também a terceira final entre duas seleções europeias.

A Inglaterra pode se tornar apenas a segunda seleção, depois da Alemanha em 2003 e 2007, a vencer a Copa do Mundo Feminina como atual campeã europeia. No entanto, terão pela frente uma Espanha que marcou 17 gols em seus seis jogos nesta Copa do Mundo Feminina, 11 a mais do que em seus primeiros sete jogos nas edições anteriores (seis em 2015 e 2019).

Por outro lado, a equipe de Jorge Vilda está com problemas na defesa, tendo sofrido sete gols neste torneio, o maior número de uma equipe a chegar à final desde a Noruega em 1991, que sofreu oito gols.

Quatro dos gols sofridos pela Espanha aconteceram na derrota por 4 a 0 para o Japão na fase de grupos, quando a adversária tinha apenas 22,9% de posse de bola, a menor de uma equipe a vencer uma partida do Mundial desde que esses dados foram registrados (de 2011).

Outro dado estatístico está relacionado à manutenção da bola. Das jogadoras que tentaram pelo menos mais de 100 passes sob pressão de uma adversária na Copa Feminina deste ano, Walsh tem a melhor taxa de conclusão de passes (86,7%), seguido pela espanhola Teresa Abelleira (85,5%).

Por todos esses fatores considerando o desempenho das duas seleções durante o mundial, a expectativa pela final é enorme. No entanto, há outro fator que também é interessante para ser analisado: o duelo da melhor seleção deste mundial (Espanha) contra a melhor liga de futebol feminino do mundo (Inglaterra) na atualidade.

O trabalho da Espanha na Copa em números

Em relação aos destaques individuais, Abelleira será uma das principais dores de cabeça para a Inglaterra, com 23 chances criadas no torneio. Apenas a japonesa Aya Miyama (25 em 2015) criou mais chances um único mundial desde que a Opta começou a registrar os dados (2011).

Além disso, a Espanha também leva vantagem no número de passes certos (84,2%) diante da Inglaterra (83,7%) tendo as melhores precisão de passe de todas as seleções do torneio. As duas seleções também são mas mais precisas em passes sob pressão da equipe adversária, com nova vantagem da seleção espanhola (Espanha 77,5%, Inglaterra 74,6%).

Outro número em destaque também favorece a Espanha: 42 passes do ataque foram feitos quebrando linhas na área adversária durante todo o mundial, sendo 14 a mais do que os Estados Unidos. Por outro lado, a Inglaterra conseguiu 63 passes quebrando duas linhas no campo, deixando um prognóstico de jogo com muitos gols.

Por isso, a grande aposta para Wiegman será o retorno de Lauren James, depois de cumprir sua suspensão de duas partidas por seu cartão vermelho contra a Nigéria nas oitavas de final. James esteve diretamente envolvido em seis gols na Copa do Mundo Feminina deste ano, com apenas a francesa Kadidiatou Diani envolvida em mais gols. A taxa de participação em gols de James a cada 48 minutos é a melhor entre as 13 jogadoras que se envolveram em pelo menos quatro gols no mundial deste ano.

Crescimento do futebol feminino na Inglaterra

A temporada 2022/23 encerrou com um número histórico que de início serve como um fato relevante. De acordo com números da FA (Football Association), a média de público no Campeonato Feminino da segunda divisão também aumentou 175%, enquanto o Sheffield United quebrou o recorde de público do torneio com 11.137 torcedores. Com exceção do Leicester, todos os clubes quebraram recordes de público em seus jogos na Championship.

Em relação à primeira divisão, 50 milhões sintonizaram para assistir à Women Soccer League na última temporada, oito milhões dos quais não assistem ao jogo masculino. A audiência média da WSL aumentou 53% segundo a Sky Sports, e 1,35 milhão de pessoas - o pico mais alto registrado para qualquer partida da WSL - sintonizaram para assistir Chelsea x Tottenham Hotspur na BBC.

Grandes avanços foram feitos na última temporada, com todos os clubes (exceto o West Ham) jogando pelo menos uma partida em seu estádio 'principal' no ano passado. Ao falar de "estádio principal", estamos citando Anfield, Eithad Stadim, Old Trafford, Tottenham Hotspur Stadium Stamford Bridge, dentre outros.

Não existe uma pesquisa que confirma uma correlação direta, mas a impressão generalizada na Inglaterra consiste em um aumento considerável da sociedade em relação ao futebol feminino graças ao título da Eurocopa, conquistado em Wembley, um ano depois que a seleção masculina foi derrotada na decisão para a Itália. Por isso, existe uma enorme expectativa com a possibilidade do título mundial para o futebol feminino doméstico.

Campanha da Espanha na Copa

A Espanha teve um excelente início na Copa, derrotando Costa Rica e Zâmbia com goleadas 3 a 0 e 5 a 0, respectivamente, mas sofreu uma derrota chocante para o Japão na última partida da fase de grupos diante do Japão por 4 a 0, colocando em dúvida o potencial da equipe antes do início do mata-mata.

Essa derrota significou que eles terminaram em segundo lugar no grupo C, marcando uma partida eliminatória com a Suíça. Mas a seleção espanhola voltou à apresentar sua melhor forma, derrotando seus compatriotas europeus por 5 a 1.

Nas quartas de final, vitória dramática diante da Holanda, vencendo por 2 a 1 na prorrogação, antes de eliminar a Suécia (seleção responsável pela eliminação dos Estados unidos) nas semifinais para garantir seu lugar na final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez.

Provável escalação: Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Laia Codina e Olga Carmona; Tereza Abelleira, Aitana Bonmati e Jennifer Hermoso; Mariona Caldentey, Alba Redondo e Alexia Putellas. Técnico: Jorge Vilda.

Campanha da Inglaterra na Copa

A Inglaterra avançou tranquilamente na fase de grupos, derrotando o Haiti e a Dinamarca com dois placares de 1 a 0 antes de virar o jogo contra a China com uma goleada extensa de 6-1, fechando o grupo D na liderança e uma esperança de que a campanha seria forte no mata-mata.

Contudo, as inglesas tiveram um trabalho acima do esperado nas oitavas de final contra a Nigéria, principalmente depois que Lauren James recebeu cartão vermelho por uma atitude controversa contra uma adversária. Não houve nenhum gol no tempo regulamentar e na prorrogação, com a vaga chegando nos pênaltis.

Elas também tiveram que trabalhar duro contra a Colômbia nas quartas de final, quando saíram atrás do placar pela primeira vez. Mas o desempenho no segundo tempo foi excelente, vindo a virada por 2 a 1. Na semifinal duelo contra a Austrália diante de um estádio lotado em Brisbane, mas as inglesas conseguiram avançar à decisão com mais uma vitória por 2 a 1.

Provável escalação: Mary Earps, Jess Carter, Millie Bright e Alex Greenwood; Lucy Bronze, Georgia Stanway, Keira Walsh, Ella Toone e Rachel Daly; Lauren Hemp e Alessia Russo. Técnica: Sarina Wiegman.