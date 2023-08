Bayer Leverkusen bate RB Leipzig em jogo animado na BayArena

O Bayer Leverkusen não se intimidou com o recente título da DFL Supercup e estreou com pé direito ao vencer o RB Leipzig, por 3 a 2, na BayArena, pela primeira rodada da Bundesliga. Os Leões contaram com Frimpong, Tah e Wirtz para balançarem as redes. Já Dani Olmo e Openda, que até perdeu um gol incrível, descontaram para os Touros.

Animação e pagamento na mesma moeda

Logo nos primeiros minutos, os donos da casa deram as “boas vindas” com Xhaka, que arrematou de baixo da trave. Porém, Blaswich defendeu sem problemas. Os Touros foram se encontrando no jogo e passaram a incomodar mais a meta de Blaswich, enquanto a bola ficava com os comandados de Xabi Alonso. Aos 21, Openda encontrou espaço para finalizar de longe. Hrádecký salvou em dois tempos. Apesar de ameaçarem mais, foi o Leão que deu o rugido para comemorar. Três minutos depois, Xhaka fez ótimo lançamento para Boniface, que acabou se enrolando, se recuperou e rolou no meio. Frimpong teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.

Com o placar favorável, o confronto ficou a favor do Leverkusen. Aos 35, Hofmann cobrou escanteio. Tah enganou Raum na marcação, subiu sozinho e ampliou a vantagem de cabeça. Os Touros tentaram e deram o troco na mesma moeda. Dani Olmo aproveitou falha na marcação, depois do escanteio, e testou firme. O goleiro até tentou, mas viu a redonda entrar.

Foto: Divulgação/RB Leipzig

Erro custa derrota

No lá e cá, o Leipzig teve duas chances de igualar na volta do intervalo. Como diz aquela velha premissa do futebol, quem não faz, leva. Frimpong avançou em velocidade e rolou para o meio da área. Wirtz chegou batendo de primeira, a bola encobriu Blaswich, bateu no travessão e morreu dentro do gol. Não tardou para os Touros diminuírem e seguirem vivos no jogo. Raum cobrou falta na área. Simakan desviou de cabeça e Openda completou de cabeça. O atacante até teve a chance de deixar 3 a 3, ao ficar com o gol vazio, mas carimbou a trave.

Como fica

O triunfo deixa o Bayer Leverkusen na quinta colocação, com três pontos. Já o RB Leipzig está em 14º lugar, ainda sem pontuação.

O que vem por aí

Na sexta-feira (25), os Touros irão enfrentar o Stuttgart, às 15h30 (de Brasília), na Red Bull Arena, enquanto os Leões vão duelar contra o Borussia Mönchengladbach, no dia seguinte, às 13h30 (de Brasília), no Borussia-Park.