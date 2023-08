Peter Gerhardsson mostra-se "encantado" após bronze da Suécia na Copa do Mundo feminina

Na manhã deste sábado (19), a Suécia venceu a anfitriã Austrália por 2 a 0, conquistando assim pela quarta vez uma medalha de bronze, na Copa do Mundo Feminina. Após a partida, o técnico Peter Gerhardsson, se mostrou encantado por encerrar sua jornada de forma positiva.

"É extremamente bom, depois de perder a última vez, poder ganhar este bronze e poder voltar para casa com uma vitória na última partida. É maravilhoso".

O técnico também aproveitou para elogiar suas comandadas e destacou que trabalharam duro pra isso.

"Você pode falar muito sobre os personagens, mas elas se motivam incrivelmente, tanto individualmente quanto em pequenas constelações, e motivam-se umas as outros. É um grupo fantástico para se trabalhar e jogadoras que realmente trabalham duro".

Asllani orgulhosa

Foto: Divulgação| Fifa

Artilheira da Suécia, Kosovare Asllani, pontuou o quanto está orgulhosa do esforço da equipe. "Hoje ganhamos uma medalha. Estou orgulhosa deste esforço que estamos a fazer, de termos conseguido recarregar e jogar o tipo de futebol que fizemos hoje".

Asllani também falou sobre a partida e o quanto foi divertido jogar hoje. "Acho que parecia controlado e tínhamos muita posse de bola, então foi muito divertido jogar hoje".

Campanha sueca

A Suécia esteve no grupo G da Copa, ao lado de África do Sul, Itália e Argentina, e conseguiram se classificar com 100% de aproveitamento, nove gols marcados e apenas um sofrido. Já nas oitavas, enfrentou um grande desafio, que era vencer os Estados Unidos, e se classificou nos pênaltis, por 5 a 4. Nas quartas, enfrentou o Japão, e garantiu vitória por 2 a 1. Na semifinal, sentiu o gosto amargo de uma derrota por 2 a 1 para a Espanha, que a levou a disputa do bronze.