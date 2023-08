Kolo Muani marca e Frankfurt vence na estreia na Bundesliga

Eintracht Franfurt e Darmstadt se enfrentaram neste domingo (20), no estádio Deutsche Bank Park, pela primeira rodada da Bundesliga e as Águias venceram em casa por 1 a 0 com gol da estrela da equipe, Kolo Muani. Com o resultado, o Eintracht Frankfurt ocupa a 7º colocação no Campeonato Alemão. Já o Darmstadt, está na 12º posição.

A partida foi bastante movimentada na primeira etapa, com boas chances de gols para as equipes, e quem conseguiu abrir o placar foi o Frankfurt, aos 40 minutos da etapa inicial. Após boa trama da equipe mandante, Max recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Kolo Muani. O camisa 9 só teve o trabalho de escorar a bola para o fundo da rede, sem goleiro e dentro da pequena área.

A etapa final não seguiu a mesma dinâmica do primeiro tempo, e a partida ofereceu poucas chances de gol. Os dois times tiveram muitas dificuldades na construção das jogadas e a partida ficou truncada no meio de campo. O Darmstadt até tentou ensaiaruma reação, e as melhores chances foram aos 64 minutos, em cobrança de escanteio, Luca Pfeiffer subiu, cabeceou no canto e acertou a trave. mas não conseguiu furar a meta do goleiro Kevin Trapp, que pouco trabalho na partida. Ao final da partida, a equipe de Frankfurt ainda quase ampliou a partida, quando aos 95, em, bola lançada para frente, Jessic Gnankam ganhou na dividida, entrou na área e chutou cruzado para grande defesa do goleiro Schuhen.

A partida terminou 1 a 0 para a equipe mandante, que inicia bem a temporada no campeonato local com gol da sua maior e mais valorizada estrela.