Espanha é soberana, bate Inglaterra e conquista sua primeira Copa do Mundo Feminina

Diante de 75.784 pessoas no Estádio Olímpico de Sydney, a Espanha é campeã da Copa do Mundo Feminina! Apesar dos problemas internos, La Roja conquistou o título inédito diante da Inglaterra, por 1 a 0. Olga Carmona fez o gol do ainda no primeiro.

Com a taça, a Espanha se tornou a segunda seleção da história a vencer o Mundial nas edições masculina e feminina (2010 e 2023). A primeira a conquistar este feito havia sido a Alemanha.

Erro de passe custa caro

Decisão, ainda mais uma decisão inédita, nervos à flor da pele, ainda mais numa final inédita. Com seleções com estilos diferentes, as espanholas floresceram rapidamente para construir seu jogo, com sequências de passes, enquanto as inglesas buscavam seu jogo a partir da defesa e explorar os espaços entre as linhas da adversária. As Lionesses quase saíram na frente. Lucy Bronze levantou na área. Daly ajeitou para Hemp, que bateu colocado. A bola explodiu no travessão.

A Espanha usava seu setor mais forte - o esquerdo - para tentar chegar ao ataque. Salma Paralluelo foi acionada dentro da área, ela deixou para Alba Redondo. A camisa 17 chutou cruzado, mas Earps fez grande defesa, evitando o gol.

No entanto, um erro de passe, do meio-campo, custou caro para a equipe inglesa. Depois de receber inversão, Mariona abriu com Olga Carmona na esquerda. A atacante do Real Madrid teve espaço para invadir a área e colocou no cantinho, não dando chances para a goleira.

Foto: Divulgação/Fifa

O problema gerado pelo setor esquerdo dava certa dor de cabeça ao sistema defensivo inglês. E quase não ocasionou mais ainda, quando Teresa cobrou falta na área. Paredes desviou de cabeça, Bright fez o corte, a zagueira pegou o rebote e mandou à esquerda do gol. Apesar de ter sentido o baque, quase que a Inglaterra buscou a igualdade. Hemp realizou boa enfiada na pequena área. Ella Toone não conseguiu chegar a tempo para escorar e a redonda saiu pela linha de fundo.

No último lance da etapa inicial, Paralluelo também teve a chance de tranquilizar La Roja com a vantagem do marcador. Ela pegou de primeira, buscando canto, a bola passou tirando tinta da trave.

Earps pega pênalti, mas Roja administra vantagem

Sarina Wiegman voltou para o segundo tempo com mudanças, algo pouco visto logo depois do intervalo, colocando Chloe Kelly e Lauren James nos lugares de Daly e Alessia Russo. Mesmo assim, Eaps já precisou mostrar serviço. Mariona encontrou espaço pelo meio e arriscou na entrada da área. A camisa 1 defendeu com a mão trocada. Aos poucos, as Lionesses foram ganhando vida no confronto, dando trabalho a defesa adversária. Chloe Kelly levantou na segunda trave. Hemp desperdiçou ao mandar para fora. Quase em seguida, foi a vez de Chloe Kelly carimbar o poste.

Foto: Divulgação/Fifa

Aos 67, Mariona entrou na área, demorou para finalizar e a bola sobrou com Paralluelo, que mandou para fora. No entanto, o VAR interveio e chamou Tori Penso para ver o toque de mão de Keira Walsh. Após rever o lance, a árbitra assinalou o pênalti. Jenni Hermoso cobrou rasteiro. Earps caiu no lado esquerdo e encaixou sem dar rebote. Tentando aproveitar o momento, James bateu na maior categoria com a canhota e Cata Coll defendeu em dois tempos.

A ansiedade nocauteou as Lionesses, que não conseguiam chegar ao ataque, mesmo com 13 de acréscimos. La Roja teve cabeça para administrar a vantagem, podendo até ter marcado mais gols, com Hermoso e Paralluelo, tendo a melhor chance nessa reta final com Ona Batlle. A lateral chegou em velocidade na área e finalizou cruzado. Earps salvou com a perna.

Campanhas da Espanha

Essa é a terceira vez que a seleção espanhola participa de uma Copa do Mundo:

- Canadá, em 2015: caiu na fase de grupos

- França, em 2019: caiu para os EUA nas oitavas de final

- Austrália e Nova Zelândia, em 2023: campeã

Paralluelo presente nos três títulos

Foto: Divulgação/Fifa

Decisiva, Salma Paralluelo foi uma das responsáveis por garantir a seleção espanhola na final. A atacante saiu do banco em duas oportunidades, sendo a primeira para fazer o gol da classificação nas quartas de final e abriu o gol da classificação na semifinal - Olga Carmona fez o segundo, que cravou a vaga.

No entanto, este não é o primeiro título da atleta do Barcelona. A atleta entrou para a história, aos 19 anos, ao ser a primeira jogadora a ser campeã das três categorias, Sub-17, Sub-20 e principal da Copas do Mundo - tanto nas edições masculinas quanto femininas.