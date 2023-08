Roma e Salernitana fazem grande jogo e empatam na estreia da Serie A

Roma e Salernitana se enfrentaram neste domingo (20), no estádio Olimpico de Roma, na capital italianoa, em partida de estreia pela Serie A Italiana 23/24, e empataram pelo placar de 2 a 2, com gols de Bellotti para a Roma, e Candreva para o time visitante. A partida ficou marcada pelo fato de que Candreva é ex-jogador e ídolo da Lazio, arquirrival dos Lupis, quase garantiu a vitória para os visitantes.

Empate na estreia!

A equipe de José Mourinho, que está suspenso por 10 dias, entrou em campo cheia de desfalques, como Dybala e Lorenzo Pellegrini, mas conseguiu abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Belotti, após ter visto um gol ser anulado aos oito. A Roma estava com o domínio do jogo e viu Mancini perder um gol dentro da pequena área.

Ao pegar o rebote do goleiro Ochoa, foi de joelho e a bola passou por cima do gol. A equipe visitante adotou uma postura ofensiva, e aos 36 minutos, Candreva, que marcou história no arquirrival Lazio, entrou com a bola na área e chutou forte. Apesar do placar empatado, a Roma dominou as ações da etapa inicial e merecia melhor sorte no placar.

Na etapa final, o camisa 87 foi responsável pelo segundo gol e virada dos visitantes, ao anotar um golaço no início do segundo tempo, após receber cruzamento quase no bico direito da grande área, driblar o zagueiro com apenas um toque na bola, e acertar o ângulo de Rui Patricio.

Com a virada, a Roma passou a viver de passes longos e sem criatividade, mas chegou ao empate graças ao erro de marcação dos adversários. Em cobrança de escanteio, aos 37, Belotti subiu sozinho na área e cabeceou no canto direito de Ochoa.

- Agenda

A Roma volta a campo no próximo sábado (26), às 15h45 (horário de Brasília), quando visita o Verona. Já a Salernitana enfrenta recebe a Udinese na próxima segunda-feria (28), às 13h30 (horário de Brasília).