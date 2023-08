Juventus vence Udinese em estreia na Serie A Calcio

Uma máquina! O time Le Zebre conquistou uma excelente vitória por 3 a 0 sobre a Udinese, neste domingo (20), na Dácia Arena, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Italiano da temporada 2023-2024. Os gols foram marcados por Chiesa, Vlahovic e Rabiot na primeira etapa da partida.

A Juve assumiu provisoriamente a segunda posição do Italiano dispontando como uma das favoritas ao título. Já o time da casa começa o campeonato na lanterna e provavelmente irá disputar na parte de baixo da tabela.

A primeira etapa

A Juventus foi com tudo o que tinha para cima da Udinese e dominou o jogo. E aos dois minutos de jogo, após erro de passe da Udinese no campo de defesa, Vlahovic rolou a bola para Chiesa pelo meio, que chutou da meia-lua para abrir o placar.

O segundo de Le Zebre veio Aos 19'. Alex Sandro cruzou alto dentro da área e a bola bateu no braço de Ebolese. Pênalti marcado, batido e convertido por Vlahovic.

Rabiot, aos 48', resolveu a partida ainda no primeiro tempo, após cruzamento de Cambiaso, o goleiro Silvestri saiu mal do gol e Rabiot fez de cabeça livre na área. 3 a 0 para a Velha Senhora antes do intervalo. Os mandantes até chegaram a finalizar, mas sem grandes chances.

Período final da partida

A Juve jogou mais tranquila na segunda etapa e pouco fez, tendo ainda gol de Vlahovic anulado por impedimento aos 35'. Iling-Junior achou Vlahovic na área, que coloca a bola na rede pela segunda vez na partida. Porém, o bandeirinha marcou a irregularidade.

A Udinese criou mais, porém não conseguiu converter as finalizações em gols e ficou no zero. Aos 37', a melhor oportunidade da Udinese no jogo. Após cruzamento, Pérez cabeceou no canto e Szczesny pegou; no rebote, Lucca chutou e o goleiro defendeu de novo.

Sequência

Em sua próxima partida no campeonato italiano a Udinese irá encarar a Salernitana, fora de casa, na segunda-feira (28), às 13h30. Já o Juventus irá enfrentar o Bologna, em Turim, no domingo (27) às 13h30.