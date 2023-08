Sarina Wiegman parabeniza Espanha após derrota na final do Mundial: "Elas jogaram o melhor futebol"

A Inglaterra foi derrotada para a Espanha na manhã deste domingo (20) e ficou com o vice na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. As inglesas tiveram campanha de grande destaque até a final, eliminando seleções como Austrália e Colômbia.

A técnica Sarina Weigman lamentou a falta de iniciativa da sua equipe na derrota por 1 a 0 para as espanholas, que tirou a medalha de ouro das inglesas.

"Claro que é muito ruim agora, estamos realmente muito desapontadas. Você vai para a final, quer vencer a final e depois a perde. Mas isso acontece no esporte. Acho que o que fizemos, como nos mostramos, quem somos, como queremos jogar em equipe, superando tantos desafios, acho que podemos estar muito orgulhosas de nós mesmas... me sinto assim no momento”, lamentou a técnica.

A comandante que teve enorme destaque na Copa foi a única técnica mulher nas semifinais do torneio.

"Eu acho que nós precisamos de mais técnicas femininas. Eu acho que muito trabalho já foi feito e ainda é necessário fazer mais para ter mais mulheres envolvidas. Dar oportunidades. E a balança precisa ser melhor. Não que homens não sejam bem-vindos, porque eu acho que há muitos homens que fazem um bom trabalho e estão no jogo por muito tempo, mas precisamos de mais igualdade”, comentou.

Vice-campeã mundial pela segunda vez consecutiva – em 2019, pela Holanda –, Weigman foi cogitada por portais ingleses para assumir o comando da seleção masculina de futebol da Inglaterra. A treinadora comentou sobre seus próximos passos e se mostrou focada na busca pela classificação para os Jogos Olímpicos.

"Quatro anos é um tempo muito longo. Primeiro, vamos focar em classificar a Inglaterra para as Olimpíadas [de Paris, em 2024]. Mas queremos melhorar o tempo todo. Isso é o que eu vejo no time, nesse grupo de jogadoras. Esperamos voltar rapidamente e jogar bons jogos de novo e vencer torneios”, afirmou Sarina.

A treinadora avaliou a atuação de Mary Earps, destaque da equipe ao longo do torneio e que hoje fez grande defesa em cobrança de pênalti de Jennifer Hermoso.

"O jogo da Mary [Earps] foi muito bom. Ela pegou o pênalti e achamos que íamos voltar e fazer o gol. Mas ela também fez outras grandes defesas no jogo, foi um grande jogo.”

Por fim, a treinadora parabenizou a Espanha e projetou o futuro de sua seleção.

"Demos tudo e fizemos tudo o que pudemos. Minhas jogadoras foram muito boas, mas isso não foi o suficiente. A Espanha merece o crédito, elas jogaram o melhor futebol ao longo do torneio, então nossos parabéns estão em ordem. "Esse time, esse grupo é muito grande. Vamos voltar mais fortes e fazer grandes jogos", finalizou.