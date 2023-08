Betis e Atletico de Madrid empatam sem gols

Um lindo empate! Real Betis e Atlético de Madrid empataram por 0 a 0 neste domingo (20) no Estádio Benito Villarín, em Sevilha, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. Betis e Atlético de Madrid fizeram um confronto de muita marcação e pouca inspiração. A partida foi marcada pela falta de pontaria e criatividade de ambos os times. A partida, apesar das chances criadas, contou apenas com uma finalização. Os dois times perderam a oportunidade de manter o 100% de aproveitamento no início de LaLiga.

Com o resultado,ambas as equipes somam quatro pontos, tendo vencido seus jogos na primeira rodada. A equipe Andaluz ocupa o sexto lugar, enquanto os Colchoneros ficam em quarto.

O Jogo

​​​​​​​Em casa, o Betis atacou nos minutos iniciais tentando fazer o gol cedo. No entanto, a defesa visitante evitou qualquer aproximação. No ataque o Atléti também ofereceu poucos riscos com Griezmann sem criatividade ofensiva.

Ao longo da etapa inicial, Isco passou a ditar o ritmo do meio-campo mandante. Aos 30, Ayoze Perez recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e mandou na rede pelo lado de fora. Os comandados por Manuel Pellegrini continuaram ocupando o ataque, mas só conseguiram finalizar de longa distância.

Na etapa final, as equipes não mudaram de postura para balançar as redes. O roteiro dos primeiros 45 minutos persistiu durante o segundo tempo. No início, o Atlético de Madrid ameaçou mudar o panorama do confronto e criou com Lemar e Griezmann, mas seguiu sem fazer gol .

O Betis retomou o controle da posse de bola e afastou os visitantes do seu campo. A defesa colchonera voltou a congestionar os caminhos pelo meio e dificultou a criação pelo setor. No entanto, o Betis não furou o bloqueio e nem fez jogadas pelos lados de campo. Oblak e Rui Silva foram espectadores sem ter contribuído para o resultado da partida.

Sequência

O Atléti vai enfrentar o Rayo Vallecano, fora de casa, na próxima segunda, pela 3ª rodada do campeonato Espanhol. Já o Betis terá compromisso longe dos seus domínios contra o Athletic de Bilbao.