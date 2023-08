Estreia com pé direito! Milan bate Bologna na primeira rodada da Série A

Milan e Bologna se enfrentaram nesta segunda feira (21) no Estádio Renato Dall'Ara. O jogo era a estreia de ambos os times na competição nacional. No primeiro jogo da temporada nacional quem levou a melhor foi os Rossoneros que garantiram a vitória ainda na primeira etapa. Os gols da equipe foram feitos por Giroud e o estreante Pulisic.

Resumo do jogo

A partida contou com um equilíbrio entre as equipes. Os times, porém tiveram grandes chances de marcar, mas quem conseguiu concluir melhor suas jogadas foi a equipe visitante. O gol que abriu o placar do jogo saiu com o atacante francês Giroud, após belo cruzamento do norte americano Pulisic, Reijnders ajeitou a bola para trás e o camisa nove concluiu da entrada da pequena área sem chances para o goleiro.

Um fato curioso do gol, este foi o primeiro gol do atacante de perna direita pelo time italiano. Após marcar, o Milan continuou sua pressão e logo aos 20 fez o segundo. Depois de uma bela parede de Giroud, Pulisic recebeu a bola entre três marcadores e mandou uma bomba de perna direita para ampliar o placar. O Norte Americano foi um dos destaques da partida criando a jogada para o primeiro gol e fazendo o segundo.

A segunda etapa ficou marcada pela forte intensidade do time da casa. O Bologna venho com uma marcação de pressão alta tentando diminuir o placar logo no início. Isso só não foi possível pois o goleiro do time Rossonero, Maignann, estava em uma noite inspirada e não permitiu que a bola entrasse.

Tabela e próximos jogos

O Milan se juntou com outros sete times que também venceram na primeira rodada. Sendo eles, Juventus, Inter de Milão, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lecce e Verona. Na próxima rodada a equipe de Milão enfrenta o Torino, no próximo sábado (26) em sua casa, às 15h45. Já o Bologna enfrenta a Juventus fora de casa no próximo domingo (27), às 13h30.