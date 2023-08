Velho conhecido do futebol brasileiro, Quintero projeta confronto do Deportivo Pereira contra o Palmeiras pela Libertadores

Em sua primeira temporada pelo Deportivo Pereira, Juan Quinterovem fazendo uma campanha histórica com o clube pela Libertadores. O time colombiano eliminou o Independiente Del Vallenas oitavas de final do torneio e agora enfrenta a equipe do Palmeiras pelas quartas de final.



Experiente no futebol brasileiro com passagens pelo Fortaleza, Juventude e Vasco, o zagueiro Quintero ressaltou a trajetória da equipe até o momento na competição e avaliou a trajetória que espera dos jogos decisivos.



“Estamos fazendo um trabalho importante, escrevendo nossa história na competição com os pés no chão e muita humildade. Nosso objetivo é ir passo a passo, jogo a jogo e agora estamos focados totalmente no Palmeiras. Serão dois jogos difíceis, mas sabemos que podemos fazer grandes partidas. Vamos trabalhar muito forte para poder conseguir uma classificação histórica, se Deus quiser”, comenta Quintero.

Sobre sua trajetória nas temporadas atuando no Brasil e como isso pode ajudar na semifinal contra o Palmeiras, Quintero aponta que espera ajudar o time com a experiência que obteve e também salienta a importância da equipe em focar naquilo que vão propor no jogo.



“Acredito que precisamos focar no nosso trabalho, claro que com foco no Palmeiras, mas mirar naquilo que devemos fazer. Espero ajudar com o conhecimento que tenho do Palmeiras por ter atuado no futebol brasileiro, sabendo do estilo de jogo deles, então posso falar para os meu companheiros. Entretanto, ressalto que temos que focar no nosso jogo e naquilo que vamos propor no jogo para conseguir a classificação” , finalizou o zagueiro.

Foto: Divulgação / Conmebol



O primeiro jogo entre as equipes acontece nesta quarta-feira, 23 de agosto, às 21h30, no estádio Hernán Ramírez Villegas, localizado na cidade de Pereira, na Colômbia. A volta será no dia 30 de agosto, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.