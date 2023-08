Jovem atacante Cauê Santos recebe proposta do Benfica após destacada temporada no Lommel SK

O promissor atacante Cauê Santos, atualmente vinculado ao Lommel SK, da Bélgica, está na mira do Benfica, clube de renome de Portugal. As Águias fizeram uma proposta de empréstimo de um ano com opção de compra pelo jovem jogador. As negociações são intermediadas pelos representantes do atleta e gerenciada pelo empresário Giuliano Bertolucci.

Foto: Iuri Santos / V2MM

Natural de Guará, uma cidade do interior de São Paulo, Cauê Santos, aos seus 20 anos de idade, trilhou um percurso impressionante nas categorias de base. Com passagens pelas bases do Novorizontino e do Corinthians, ele conseguiu acumular experiência valiosa e aprimorar suas habilidades fundamentais. Sua trajetória nas categorias do Corinthians foi coroada com convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 em 2019 e Sub-20 em 2020.

Desde a temporada passada, Cauê foi uma peça fundamental no Lommel SK, acumulando 42 jogos disputados e impressionantes 17 gols marcados. Sua contribuição no campo de jogo, aliada à sua capacidade de se adaptar a diferentes situações, chamou a atenção do Benfica, que busca fortalecer seu elenco com jovens talentos promissores.

A proposta de empréstimo com opção de compra ressalta a confiança do Benfica no potencial de Cauê Santos. Se a transferência se concretizar, será uma emocionante virada na carreira do atacante, proporcionando-lhe a oportunidade de jogar em uma das grandes ligas europeias. O sucesso de Cauê também reflete a visão e o investimento contínuo do Grupo City em talentos emergentes, preparando o terreno para uma carreira promissora no cenário global do futebol.