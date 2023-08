Borussia Dortmund busca empate contra Bochum pela Bundesliga

O derby da Renânia do Norte-Vestfália, entre Bochum e Borussia Dortmund, terminou no empate de 1 a 1, no Vonovia Ruhrstadion, pela segunda rodada da Bundesliga. Com um gol a cada tempo, Stöger inaugurou o placar em chutaço da ponta esquerda, porém, Malen igualou logo depois do intervalo.

Lado esquerdo, caminho dos gols

A partida começou animada, no lá e cá, fazendo os goleiros trabalharem nos minutos iniciais. O primeiro susto veio do lado dos visitantes. Brandt levantou da esquerda. Haller cabeceou na maior liberdade dentro da área e Riemann fez grande defesa, evitando o primeiro gol. Em resposta, Hofmann foi lançado na área. O atacante ganhou facilmente de Schlotterbeck e cabeceou no canto. Kobel também realizou milagre. Contudo, nada pode fazer para evitar o tento, aos 13. Riemann cobrou falta da intermediária e deu um chutão para o ataque. Wittek ajeitou para Stöger, que soltou um foguete da ponta esquerda, acertando o canto. Quase veio o segundo aos 32. Stöger cobrou o escanteio. Hofmann subiu sozinho e testou firme. A bola explodiu no travessão.

Foto: Divulgação/BVB

Os Aurinegros reagiram rapidamente depois do intervalo e contaram também com a sorte. Após troca de passes do lado esquerdo, a bola chegou em Malen, que dominou de leve, Danilo Soares não deu o bote, e ele chutou da entrada da área. A redonda passou embaixo de Riemann. No entanto, se de um lado contou com a sorte, do outro veio a eficiência do goleiro. Emre Can acabou sendo desarmado no campo de defesa. Stöger agradeceu e bateu colocado de longe. A bola ia cair no ângulo, mas Kobel deu um tapa para salvar. Aos 87, Osterhage bateu de longe, a bola desviou na marcação e explode na antes de sair pela linha de fundo

Curiosidade

Stöger marcou o primeiro gol do Bochum na Bundesliga na temporada passada, na derrota por 2 a 1 para o Mainz, e abriu a conta do time na atual campanha.

Foto: Divulgação/Bochum

Situação na tabela

A invencibilidade segue para os times. O Bochum não perde há quatro jogos dentro de seus domínios. Graças a um pontinho conquistado no fator casa, conseguiu sair da zona de rebaixamento, e aparece em 15º. Por sua vez, o Borussia Dortmund chega a 10 confrontos de invencibilidades na liga. Com o resultado, subiu para o quarto lugar, somando quatro pontos.

Próximos jogos

Na próxima sexta-feira (1º), os Aurinegros irão encarar o Heidenheim, que subiu da 2.Bundesliga, às 15h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. Já a equipe azul e branca entra em campo no dia seguinte, onde enfrentará o Augsburg, às 10h30 (de Brasília), na SGL Arena.