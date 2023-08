Com dois pênaltis, Milan goleia Torino pela segunda rodada do Campeonato Italiano

Neste sábado (26), Milan e Torino se enfrentaram no estádio San Siro em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O time da casa abriu o placar com o americano Pulisic. Os visitantes chegaram a empatar pouco tempo depois com Schuurs, mas ainda na primeira etapa o Milan fez 3 a 1 com Theo Hernandez e Giroud. Para fechar a conta, o francês fez mais um fechando o caixão do Torino.

Goleada rossonera

A equipe da casa começou a partida com intuito de abrir o placar logo no começo e para isso fazia uma pressão alta na saída de bola dos visitantes. Logo aos 8, depois de um bate rebate na entrada da área Giroud girou muito bem e bateu de primeira e por muito pouco não abriu o marcador. Aos 11 minutos, em uma cobrança de falta Theo Hernandez também quase fez o primeiro gol do jogo. Os Rossoneros perdiam diversas oportunidades. Quando, aos 32, Loftus-Cheek fez uma ótima jogada pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para Pulisic fazer o primeiro. Esse é o segundo gol do norte-americano em dois jogos.

O Torino consegue chegar ao empate com Schuurs, apenas 4 minutos depois de sofrer o gol. O zagueiro aproveitou um chute ruim da intermediária e desviou a bola para o fundo da rede. Porém, rapidamente o Milan já tomou a frente no placar. Aos 43, o VAR foi acionado e marcou um pênalti para os mandantes após um toque de mão. Giroud foi para a cobrança e não desperdiçou. Deu tempo ainda para o lateral, Theo Hernandez fazer o dele, em uma cavadinha com muito estilo, fechando o primeiro tempo com 3 a 1 no placar.

No segundo tempo o Milan não quis saber de segurar o resultado. Logo no começo Loftus-Cheek ganhou no corpo do zagueiro e quase fez o quarto. No lance seguinte Rafael Leão entrou na área pelo lado esquerdo e foi derrubado. O árbitro foi acionado novamente pelo VAR e marcou mais um pênalti. Novamente o camisa nove foi para a bola e fechou o placar no San Siro.

Tabela e próximo confrontos

Depois da vitória de hoje, o Milan assumiu a primeira colocação provisoriamente junto com o Hellas Verona e só fica a frente por conta do saldo de gols. Na próxima rodada a equipe viaja a capital para enfrentar a Roma. A partida acontece na próxima sexta-feira, às 15h45.

Já o Torino fica provisoriamente na décima quarta colocação com uma derrota e um empate. Na próxima rodada o time enfrenta o Genoa jogando em casa, no próximo domingo, às 13h30.