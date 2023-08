Tottenham vence Bournemouth fora de casa e assume a liderança da Premier League

O início dos sonhos para o Tottenham. A Premier League 2023-24 começou com tudo para os Spurs. Nem o mais otimista torcedor poderia imaginar a liderança na terceira rodada do Campeonato Inglês após o péssimo desempenho na temporada passada e a perda do atacante Harry Kane. Neste sábado, a vítima foi o Bournemouth, que perdeu por 2 a 1 para o time de Richarlison e companhia.

O atacante brasileiro não marcou. Pelo contrário, ainda não desencantou na temporada, mas os Spurs conseguiram vencer com gols de Maddison e Kulusevski.

Tottenham tem as melhores chances e vence o Bournemouth

Melhor em campo do início ao fim, os Spurs aproveitaram o melhor elenco e sobraram contra o Bournemouth. O primeiro gol saiu logo no primeiro tempo.

Aos 17, Pape Matar Sarr acionou James Maddison dentro da área. O meia recebeu e bateu no canto esquerdo, vencendo o goleiro Neto: 1 a 0. O segundo gol poderia ter saído ainda na primeira etapa, pois Richarlison teve duas boas chances, mas perdeu.

Aos 37, Richarlison recebeu um passe dentro da área e finalizou, mas o chute foi bloqueado. Três minutos depois, aos 40, o brasileiro aproveitou a cobrança de falta de Maddison e cabeceou pro gol, mas tirou tinta da trave.

No último minuto, o Bournemouth teve a melhor chance no jogo. Philip Billing ficou com o rebote na entrada da área, finalizou e mandou um chutaço que passou rente à trave. Intervalo com vitória parcial do Tottenham.

Kulusevski amplia e Tottenham é o novo líder

No segundo tempo, o novo treinador Ange Postecoglou promoveu algumas mudanças e os visitantes melhoraram. Entretanto, quem botou a bola na rede foi um dos jogadores que começou de titular!

Aos 63, Kulusevski recebeu belo passe de Udogie, que tinha acabado de entar. O camisa 21 ficou cara a cara com Neto e mandou pras redes: 2 a 0.

Com a vitória, o Tottenham assumiu provisóriamente a liderança da Premier League, mas pode ser ultrapassado no decorrer da terceira rodada. O Bournemouth, por sua vez, é o 15º colocado com apenas um ponto.

Agenda

O Bournemouth volta a campo na terça-feira (29), para enfrentar o Swansea na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, às 15h30, no Swansea Stadium.

No mesmo dia, mas às 15h45, os Spurs visitam o Fulham, pelo mesmo torneio, no Craven Cottage Stadium.