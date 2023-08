Com um a mais, Arsenal sofre empate contra Fulham e perde 100% na Premier League

Neste sábado (26), o Arsenal empatou com o Fulham por 2 a 2 no Emirates Stadium em jogo válido pela 3ª rodada da temporada 2023/24 da Premier League.

Andreas Pereira surpreendeu os Gunners abrindo o placar logo no primeiro minuto de jogo, mas o Arsenal cresceu no segundo tempo e buscou a virada com Buakyo Saka e Eddie Nketiah. Porém, a equipe de Mikel Arteta demorou para conseguir definir o jogo e João Palinha buscou o empate.

Com o empate, o Arsenal foi a 7 pontos e perdeu os 100% de aproveitamento na Premier League, ocupando a segunda posição momentaneamente. Enquanto isso, o Fulham foi a 4 pontos, em 11º lugar.

Fulham controlou o primeiro tempo graças à gol relâmpago de Andreas Pereira

O Arsenal não conseguiu nem respirar no início pois Andreas Pereira aproveitou falha de Saka para interceptar o defensor adversário e finalizar no contrapé de Ramsdale, de fora da área, abrindo o placar a favor do Fulham com menos de um minuto.

Na sequência do primeiro tempo tivemos um Fulham muito defensivo com marcação em bloco baixo, aproveitando a vantagem no placar para deixar a posse de bola com os Gunners, que tiveram 80% de controle da bola no primeiro tempo.

Na tentativa da busca pelo empate, o Arsenal trocou muitos passes no campo ofensivo, mas o jogo ficou equilibrado e travado no meio-campo em boa parte do tempo. Além disso, o Fulham assustou muito aos 22' com uma bicicleta de Raúl Jimenez dentro da área, quase marcando um golaço no Emirates.

Sem espaços no campo ofensivo, o Arsenal abusou dos cruzamentos dentro da grande área e não conseguiu encontrar recursos ofensivos. Nomes importantes como Saka, Partey e Odegaard tiveram desempenhos abaixo do esperado e Declan Rice não encontrou os companheiros de equipe.

Gunners não conseguiram definir a partida e desperdiçaram cenário favorável no segundo tempo

Para o segundo tempo, Arteta acionou Nketiah no lugar de Trossard, mantendo a mesma postura de ocupar o campo ofensivo, mas com uma diferença tática importante pois Bukayo Saka passou a ser mais procurado pelos companheiros, deixando de ficar isolado como centroavante.

Além disso, o Fulham resolveu dificultar a vida dos Gunners com marcação mais adiantada em relação ao primeiro tempo, surpreendendo o Arsenal que novamente ficou travado no meio-campo.

Contudo, o panorama da partida mudou aos 21' depois que Tete atingiu Fábio Vieira dentro da área em lance claro de pênalti. Bukayo Saka deslocou o goleiro e empatou no Emirates. Aproveitando o embalo, os Gunners buscaram a virada com Fábio Vieira sendo acionado para Nketiah concluir de primeira.

Aos 38', Calvin Bassey foi expulso após receber cartão amarelo por falta em cima de Nketiah, deixando o Fulham com um a menos. No entanto, quando tudo se encaminhava para uma reta final tranquila para os Gunners, o Fulham buscou um empate improvável.

Quatro minutos após a expulsão de Bassey, o português João Palinha veio por trás da marcação em cobrança de escanteio e finalizou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Ramsdale empatando mais uma vez a partida.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Arsenal terá pela frente o Manchester United em clássico no Emirates Stadium (03/09, 12h30). Enquanto isso, o Fulham terá pela frente o Manchester United (02/09, 11h), mas voltará a campo nesta terça-feira (29), em duelo contra o Tottenham, válido pela Copa da Liga Inglesa.