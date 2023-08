Avassalador, Atlético de Madrid goleia Rayo Vallecano com dois de Morata

Nessa segunda-feira (28), em partida válida pela terceira rodada de LaLiga, no Estádio de Vallecas, Madrid, o Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 7 a 0. Os gols foram marcados por Griezmann, Morata (2), Memphis Depay, Molina, Ángel Correa e Llorente.

Os Colchoneros foram avassaladores e não deram chance para o adversário que ficou sem ver a cor da bola e aplicou a maior goleada nesta temporada pelo Campeonato Espanhol.

Primeiro Tempo

Logo aos dois minutos de jogo, o time visitante chegou ao ataque pela primeira vez e em boa bola enfiada por Rodrigo de Paul, o atacante Griezmann conseguiu finalizar de pé esquerdo no canto direito da meta, abrindo o placar na noite.

Na sequência, Memphis dominou e já soltou uma bomba de esquerda para o gol, fazendo o goleiro Dimitrievski trabalhar e salvar seus companheiros.

Os donos de casa tentaram reagir em uma jogada coletiva, após bom passe de Florian Lejeune, o meia Óscar Valentín finalizou de dentro da área, mas acabou mandando para fora.

Aos 16 minutos, o Atlético lançou a bola para área adversária e na falha defensiva, sobrou para o iluminado Memphis Depay que estava sozinho na cara do gol e foi só empurrar para dentro. 2 a 0 no placar.

O Rayo teve mais uma boa oportunidade com Florian Lejeune, que acabou passando sem perigo para Oblak e na sequência, aos 36, Nahuel Molina é acionado por De Paul no contra-ataque e estufou a rede sem dó.

No último lance da primeira etapa, os mandantes arriscaram outra jogada ofensiva e Isi Palazón chutou de fora da área, fazendo o arqueiro voar na bola e manter a baliza zerada. Assim indo para o intervalo no 3 a 0.

Segundo Tempo

Em um segundo tempo avassalador, os Colchoneros partiram para cima e ampliaram o resultado com o centroavante Álvaro Morata, que recebeu assistência de Saúl em um passe com profundidade na grande área. 4 a 0.

Aos 34 minutos, a goleada só aumentou, Ángel Correa encontrou uma finalização após saída errada do goleiro e encobriu o Dimitrievski, sem chances de reação, 5 a 0.

Já nos 40 minutos, em um contra-ataque extremamente veloz puxado por Correa e lançado para Morata que levou até a área e chutou cruzado, balançando a rede pela sexta vez na partida,

Dois minutos depois, em mais uma falha defensiva, Morata acionou um novo contragolpe e tocou para Llorente que só tirou do goleiro e fechou a goleada impressionante em Madrid, 7 a 0 fora o baile, anulou completamente a outra equipe e obteve um domínio espetacular.

Situação na tabela

O Atlético de Madrid é o vice-líder com sete pontos, enquanto o Rayo Vallecano cai para 8º lugar com seis pontos na tabela.

Próximos jogos

O Atlético volta a campo no próximo domingo (3), contra o Sevilla, no Estádio Metropolitano, às 13h30. Já o Rayo joga no sábado (2), contra o Real Betis, no Estádio Benito Villamarín, às 16h (horário de Brasília).