Richarlison marca, Fulham empata com Tottenham e vence nos pênaltis pela Copa da Liga Inglesa

Jogando no Craven Cottage,, o Fulham recebeu o Tottenham na partida válida pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. A bola rolou na última terça-feira (29) para o empate em 1 a 1 , com Van de Ven abrindo o placar para os donos da casa em gol contra, enquanto Richarlison empatou, levando a partida para os pênaltis, com o Fulham, vencendo por 5 a 3!

Fulham na frente e gol do Pombo!

O primeiro lance de perigo foi justamente o gol do Fulham aos 17 minutos de jogo, quando Cairney recebeu o passe na esquerda, conseguiu tirar o defensor e cruzou para o meio, onde Reid tentou o toque de letra, sem desviar a bola, que pegou em Van de Vem, também de letra, e indo para as redes!

Aos 31 minutos Adama Traoré recebeu o passe, arrancou e achou Rodrigo Muniz, que dominou, arrancou pra área e bateu forte, no canto esquerdo, mas Forster defendeu com o pé. Fechando a primeira etapa, aos 44, Traoré cruzou na área e Rodrigo conseguiu o cabeceio forte, no chão, mas Forster foi buscar e espalmou para longe.

No segundo tempo, com seis minutos, Richarlison bateu da entrada da área, com desvio, e a bola subiu, indo para o gol, mas Rodak espalmou por cima do gol. Dois minutos depois Hojbjerg chutou a bola pela esquerda do gol.

Com 10 minutos de jogo Richarlison conseguia o empate para o Tottenham, quando, no cruzamento na área vindo da esquerda, feito por Perisic, Richarlison apareceu na segunda trave para cabecear forte e empatar a partida!

O cabeceio de Richarlison (Foto: Divulgação/Tottenham)

Com 22 minutos Cordova-Reid recebeu o passe na área e conseguiu o chute, mas mandou a bola pela direita do gol. Cinco minutos depois na jogada de troca de passes, todos de primeira, Harry Wilson recebeu o passe na área, dominou tirando o defensor e bateu cruzado, mas Forster defendeu com o pé e a defesa afastou para longe.

Aos 35 minutos Solomon recebeu o passe na esquerda, levou para o meio e bateu forte, mas Rodak espalmou para longe. E aos 44 minutos, Andreas Pereira recebeu o passe na direita e chutou pro gol, mas Forster defendeu com o joelho e a bola voou para longe, na última chance antes da disputa de pênaltis!

Es de mi agrado informales que hay definición por penales!

Andreas bateu no canto esquerdo a primeira penalidade, com tranquilidade, para abrir o placar. Son bateu no canto esquerdo, Rodak acertou o canto, mas sem chegar na bola! 1x1!

Raúl Jiménez bateu com tranquilidade e lento, no meio do gol, deslocando Forster. Rodak saiu para o canto esquerdo, Kulusevski bateu no direito, empatando tudo mais uma vez! 2x2!

Harry Wilson bateu no travessão e a bola explodiu e desceu para o fundo do gol. Sánchez bateu no canto esquerdo, Rodak foi para o canto e ficou com a bola! Segue 3x2!

Rodak buscou o penal (Foto: Divulgação/Fulham)

João Palhinha bateu no meio do gol, com Forster saindo para o canto direito. Maddison bateu forte, no canto esquerdo, enquanto Rodak nem se mexeu! 4x3!

Por fim, Tete bateu no canto esquerdo, rasteiro, com Forster saindo para o direito, colocando o Fulham na próxima fase da Copa da Liga!

Próximos jogos

O Fulham agora joga no sábado (2), às 11h, quando visita o Manchester City. O Tottenham joga no mesmo dia e horário, quando visita o Burnley.