Enzo Fernández decide e Chelsea vence Wimbledon de virada na Copa da Liga Inglesa

Com dificuldades surpreendentes, o Chelsea venceu o Wimbledon por 2 a 1 no Stamford Bridge nesta quarta-feira (30) e garantiu sua vaga para a terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo com James Tilley para equipe da League Two, que atua na quarta divisão do futebol inglês. No entanto, o Chelsea precisou da força das novas contratações para buscar o empate com Madueke e a virada com Enzo Fernández.

Chelsea esbarrou em bloqueio defensivo na etapa inicial

Os Blues conseguiram aplicar uma pressão nas ações durante boa parte do primeiro tempo mesmo com uma escalação cheia de reservas em campo. Mesmo assim, a equipe de Mauricio Pochettino parou na marcação adversária em diversas oportunidades.

Sem nenhuma finalização no alvo, o Wimbledon teve sua grande chance aos 17 minutos depois que Robert Sánchez cometeu pênalti. James Tilley não desperdiçou a cobrança penal e abriu o placar em pleno Stamford Bridge.

O Chelsea seguiu com mais posse de bola na sequência do primeiro tempo criando oportunidades de gol, mas só conseguiu o empate nos acréscimos do primeiro tempo graças ao gol de pênalti marcado por Nordi Madueke.

Enzo Fernández garantiu a vaga no segundo tempo

Mauricio Pochettino acionou Nicolas Jackson no segundo tempo e o senegalês chegou mostrando serviço, arriscando chute de fora da área logo nos primeiros minutos, chance defendida pelo goleiro Alex Bass.

Apesar da pouca posse de bola e aposta nos contra-ataques, o Wimbledon teve mais uma ótima chance de gol os 14'. Harry Pell venceu a marcação aérea e a bola saiu com perigo pelo lado esquerdo do gol defendido por Sánchez.

No entanto, o jogo mudou depois que Pochettino acionou Enzo Fernánez. O argentino precisou de poucos minutos para experimentar de longe e parar em bela defesa do goleiro.

Na sequência, o goleiro do Wimbledon falhou ao sair da área para cortar lançamento e a bola rebateu em dois jogadores, sobrando para Enzo bater com gol vazio e marcar o gol da classificação.

Sequência

O Chelsea volta a campo neste sábado, dia 2 de setembro, para enfrentar o Nottingham Forest em duelo válido pela Premier League.