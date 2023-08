"Não sei de nada", afirma Pochettino após ser questionado sobre reforços

O Chelsea está classificado para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa. A equipe derrotou o Wimbledon por 2 a 1, de virada, e se garantiu na terceira fase do torneio, onde enfrentará o Brighton em casa. Mesmo com o resultado, a vitória foi esquecida, e o foco na coletiva dos Blues foi o mercado de transferências.

Madueke e Enzo Fernández anotaram os gols pelo Chelsea contra o Wimbledon. Apesar do triunfo, boa parte dos questionamentos ao técnico Mauricio Pochettino foi sobre os últimos dias da janela de transferências, que se encerra na próxima sexta-feira (01), às 19h (horário de Brasília).

"Não sei de nada no momento", disse ele. "Não posso falar sobre jogadores que não pertencem a nós. O que posso dizer é que não há nada neste momento. O clube não me informou. Não quero falar sobre um jogador que ainda não assinou", disse Pochettino sobre a possível contratação do jovem Palmer, do Manchester City.

"Talvez sim, talvez não haja mais negócios de transferência. Talvez você saiba melhor do que eu o que está acontecendo."

"Várias coisas positivas. Claro que temos um elenco com jogadores que descansaram e ficaram no banco caso precisássemos deles. Eles estavam preparados para entrar no jogo e, é claro, para ajudar a equipe a alcançar o que queríamos.

"Essa é a beleza da competição para qualquer clube. Quando você é um clube da Premier League, é sempre difícil jogar contra uma equipe como essa, que está neste nível da Liga Dois. Sempre há motivação e desejo. Não foi um pênalti na minha opinião, mas essa é a beleza da competição; essas coisas podem acontecer."

Pochettino fala sobre Cucurella, que pode deixar o Chelsea

Pochettino também foi questionado sobre o lateral-esquerdo Cucurella, que foi titular nesta quarta-feira, mas que deve deixar o clube rumo ao Manchester United por empréstimo, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

"Não sei nada sobre Cucurella. Todos os jogadores que estão envolvidos diariamente nos treinos conosco estão nos nossos planos. As coisas acontecem, é uma decisão tanto do clube quanto do jogador, e se algo ocorrer nos próximos dias, avisaremos vocês."

Agora, o Chelsea volta a focar na Premier League. Os Blues enfrentam o Nottingham Forest no próximo sábado (02), às 11h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do torneio.