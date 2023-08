Champions League 2023-24 tem grupo da morte e reedição de final; veja os grupos

A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em Monaco, na França, os grupos da Champions League 2023-24. As equipes do mesmo país não podem se enfrentar e, com isso, todos os times foram divididos em quatro potes, contendo os cabeças-de-chave no primeiro.

O destaque ficou para o Grupo F, que contará com as potências mundiais Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Por sua vez, o atual campeão Manchester City, da Inglaterra, enfrentará RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys no Grupo G. O Real Madrid, maior vencedor da história do torneio, ficou no pote 2 por não ter conquistado o título espanhol e será adversário de Napoli, Braga e Union Berlin no Grupo C.

Confira a chave completa

Grupo A

Bayern de Munique (Alemanha)

Manchester United (Inglaterra)

Copenhagen (Dinamarca)

Galatasaray (Turquia)

Grupo B

Sevilla (Espanha)

Arsenal (Inglaterra)

PSV (Holanda)

Lens (França)

Grupo C

Napoli (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Braga (Portugal)

Union Berlin (Alemanha)

Grupo D

Benfica (Portugal)

Inter de Milão (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Real Sociedad (Espanha)

Grupo E

Feyenoord (Holanda)

Atlético de Madrid (Espanha)

Lazio (Itália)

Celtic (Escócia)

Grupo F

Paris Saint-Germain (França)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Milan (Itália)

Newcastle (Inglaterra)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Estrela Vermelha (Sérvia)

(Sérvia) Young Boys (Suíça)

Grupo H

Barcelona (Espanha)

Porto (Portugal)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Royal Antwerp (Bélgica)

A disputa da fase de grupos de mais uma edição da UEFA Champions League começa no dia 19 de setembro e vai até 13 de dezembro. A decisão da Champions está marcada para o dia 1º de junho de 2024, no Wembley, em Londres.

Confira datas da fase de grupos:

1ª rodada: 19/20 de setembro

2ª rodada: 3/4 de outubro

3ª rodada: 24/25 de outubro

4ª rodada: 7/8 de novembro

5ª rodada: 28/29 de novembro

6ª rodada: 12/13 de dezembro