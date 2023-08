Sarina Wiegman é eleita treinadora da Europa e dedica prêmio a jogadoras da Espanha: "Esse time precisa ser ouvido"

Pelo segundo ano consecutivo, Sarina Wiegman foi eleita treinadora da Europa. A treinadora foi campeã com a Inglaterra na Euro 2022 e na Finalíssima, além de ter sido vice-campeã da Copa do Mundo. A holandesa agradeceu a todos envolvidos das Lionesses e ofereceu o prêmio para as jogadoras da Espanha, vencedoras do Mundial, que anunciaram boicote à seleção após o presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales, beijar a jogadora Jenni Hermoso na boca, sem consentimento, na cerimônia de premiação.

"Posso dizer uma mensagem, por favor? Quero agradecer a todos que votaram, especialmente colegas, estou muito honrada. Agradecer também todos e todas da seleção da Inglaterra, jogadoras, estafe, apoio da federação inglesa. Mas também é um pouco diferente. Todos sabem o que está acontecendo com a seleção da Espanha. E realmente me machuca, como técnica, como mãe de duas filhas, como esposa, como ser humano. E mostra que falamos sempre como o jogo cresceu, mas também que há muito por fazer no futebol feminino na sociedade", e reforçou, "queria dedicar este prêmio à seleção da Espanha, o time que jogou um futebol incrível na Copa do Mundo, que todos gostaram (aplausos). Ia pedir os aplausos depois, mas esse time precisa ser celebrado e precisa ser ouvido. Então vou aplaudi-las, de novo, e espero que se juntem a mim".

Sarina assumiu a seleção inglesa em 2021, depois de ganhar a Euro 2017 com anfitriã Holanda e a final da Copa de 2019. A comandante repetiu os feitos com as Lionesses, conquistando a Euro 2022, responsável de levar o troféu de volta para casa, venceu o Brasil na Finalíssima Feminina e ficou com o vice do Mundial deste ano, realizado na Austrália e na Nova Zelândia.

Últimos vencedores

2022-23 – Sarina Wiegman (Inglaterra)

2021-22 – Sarina Wiegman (Inglaterra)

2020-21 – Lluís Cortés (Barcelona)

2019-20 – Jean-Luc Vasseur (Lyon)