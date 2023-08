Pep Guardiola é eleito Treinador do Ano da UEFA

Nesta quinta-feira (31), a UEFA definiu o sorteio da fase de grupos da Champions League e premiou os melhores da temporada 2022/23. Entre os contemplados estava o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, que foi escolhido como o "Melhor Treinador do Ano da UEFA".

O prêmio se dá muito em conta dos títulos conquistados pelo técnico espanhol, que conseguiu a tríplice coroa pelos Citizens e o título inédito da tão sonhada UEFA Champions League. Agora, Guardiola chega a três troféus de melhor do ano, uma vez que conquistou em 2008–09 e 2010–11, quando comandava o Barcelona.

Em maio, Pep já havia sido homenageado com o prêmio de melhor treinador da Premier League. Em seis anos de carreira na Inglaterra à frente do Manchester City, foi o quarto prêmio de Guardiola, que tem cinco taças da Premier em seu currículo.

Os títulos do Manchester City na temporada

Foto: Manchester City

O principal título de Guardiola em 2022/23 foi a Champions League. O Manchester City avançou em primeiro na fase de grupos com 14 pontos contra Borussia Dortmund, Sevilla e Copenhague. No mata-mata, eliminou Leipzig (com 8 a 1 no agregado), Bayern (4 a 1 no agregado), Real Madrid (5 a 1 no agregado) e foi campeão sobre a Inter de Milão com o placar de 1 a 0.

Diferente de outras temporadas, o Manchester City não liderou a Premier League do início ao fim, mas teve uma arrancada fantástica na reta final e tirou o título do Arsenal, com 89 pontos. Os Gunners acabaram com o vice-campeonato, com 84.

Nas copas, os Citizens voaram. Na quinta rodada, eliminaram Bristol City (3 a 0), depois Burnley (6 a 0) nas quartas, Sheffield United, por 3 a 0, nas semifinais e o grande rival Manchester United, por 2 a 1, na decisão.

Guardiola é o técnico mais vitorioso no futebol europeu

Com a tríplice coroa conquistada em 2022/23, o treinador espanhol chegou a 36 taças, sendo 14 com o Barcelona, 7 com o Bayern de Munique e 15 com o Manchester City.

Entre eles, se destacam três Champions League (2008/09, 2010/11 e 2022/23), três Campeonatos Espanhóis (2008/09, 2009/10 e 2010/11), três Campeonatos Alemães (2013/14, 2014/15 e 2015/16), cinco Campeonatos Ingleses (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23), além de três Mundiais de Clubes (2009, 2011 e 2013).