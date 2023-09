Borussia Dortmund decepciona e cede empate ao Heidenheim no fim

O Borussia Dortmund ainda não convenceu o torcedor! É o segundo empate consecutivo com clubes da parte inferior da tabela e, após as contratações acertadas no mercado de transferências, a demanda por resultados aumenta a cada rodada.

A sensação do torcedor foi maximizada após a tarde desta sexta-feira (1), ocasião em que os aurinegros recebeu o Heidenheim no Signal Iduna Park, em duelo válido pela terceira rodada da Bundesliga e cedeu o empate, de 2 a 2, após estar vencendo por dois gols de diferença.

Por outro lado, os adeptos do Heidenheim saem eufóricos do histórico estádio: este foi o primeiro ponto conquistado pela equipe na Bundesliga, visto que esta é a primeira participação do clube que sempre esteve nas divisões inferiores.

Portanto, para o Heidenheim, cada partida tem um cunho festivo e, cada ponto conquistado representa uma grande conquista na história do time que outrora estava na Bundesliga 2.

Borussia Dortmund abre vantagem mas sucumbe diante do público

O embate desta sexta-feira (1), que abriu a rodada, colocou em cheque duas realidades diferentes. Enquanto os aurinegros seguem no intuito de perseguir o título, os recém promovidos tentam evitar o rebaixamento. Porém, em campo, a história foi outra e a partida rendeu grandes momentos para ambos os lados.

Logo aos seis minutos da primeira etapa, Mallen recebeu a bola em elevação na ponta direita e dominou ofertando um cruzamento na área, a bola foi afastada pela defesa adversária, mas rebateu em Emre Can e se ofereceu livre para Julian Brandt finalizar no canto superior direito e abrir o placar.

Em seguida, aos 11', Julian Brandt recebeu a cobrança de lateral e tentou o domínio, contudo, a bola bateu no braço do jogador adversário dentro da área e o árbitro apitou o pênalti. Emre Can se prontificou para a cobrança e acertou o canto inferior esquerdo ampliando o placar.

A primeira etapa terminaria em 2 a 0 para os donos da casa e, o cenário parecia favorável para os aurinegros voltarem a vencer. No entanto, aos 60', Theuerkauf aproveitou a saída de bola errada dos adversários e lançou a bola para Eren Dinkçi dominar livremente na área e, com a bola levantada, acertar um belo chute a direita de Kobel para diminuir o placar e ser o primeiro marcador da história do clube na Bundesliga.

Aos 82', o VAR checou e confirmou que Sebastian Haller derrubou o jogador adversário na área e cometeu pênalti. Tim Kleindiest, na cobrança, igualou o placar e garantiu o primeiro ponto do Heidenheim.

Na saída de campo, os jogadores aurinegros escutaram sonoras vaias por parte da torcida que segue insatisfeita com o rendimento do clube.

Na zona mista, Edin Terzic concedeu entrevista ao jornalista Patrick Berger da SPORT1 e relatou a queda de rendimento da equipe ao longo da partida.

"Nós tínhamos a partir totalmente sob controle, mas perdemos a estrutura e repetidamente deixamos o jogo ser desnecessariamente perigoso. Isto tem acontecido conosco sempre em anos recentes e, na última temporada. Isto não é o que grandes times fazem."

Classificação e próximos jogos

Com o resultado consolidado, os times se preparam para a próxima ronda da competição. No próximo sábado (16), o Borussia Dortmund (6º) viaja até a região da Brisgóvia para enfrentar o Freiburg no Europa Park Stadium às 10h30, pelo horário de Brasília. Já o Heidenheim (12º) , volta a campo pela Bundesliga, no próximo domingo (17), a equipe receberá o Werder Bremen, na Voith Arena, às 10h30.