Haaland marca três e Manchester City goleia Fulham na Premier League

Segue o líder! O Manchester City ainda não sabe o que é perder na temporada 2023-24. A equipe comandada por Pep Guardiola chegou ao quarto jogo da Premier League com quatro vitórias. Neste sábado (02), a vítima foi o Fulham, que até buscou o empate após Álvarez abrir o placar, mas sofreu uma sonora goleada no segundo tempo.

Com o triunfo, os Citizens chegaram aos 12 pontos e lideram o Campeonato Inglês de forma isolada; Tottenham, West Ham, com 10, e Liverpool, com sete, fecham o G-4. Vale ressaltar que os Reds ainda entram em campo na rodada e podem subir na tabela.

Fulham busca empate, mas sofre nos acréscimos

Atuando em casa, o Manchester City foi pra cima buscar o resultado desde o começo. A equipe trocava passes em busca de espaços, enquanto o Fulham explorava os contra-ataques.

Aos 30, saiu o primeiro gol. Kovacic achou Haaland em profundidade, o atacante escapou da marcação e tocou para Julián Álvarez. O argentino chegou sozinho na área para abrir o placar: 1 a 0.

O Fulham empatou logo no minuto seguinte. Em escanteio, Andreas Pereira cruzou para Raúl Jiméneze finalizar de primeira. Ederson soltou a bola e Ream empatou: 1 a 1.

Quando parecia que o primeAiro tempo terminaria empatado, surgiu Aké para marcar novamente. Nos acréscimos, em um escanteio, o zagueiro recebeu livre e cabeceou pro gol: 2 a 1 e os jogadores foram para os vestiários.

Dois vira, cinco acaba - o show particular de Haaland

Na segunda etapa, Haaland resolveu dar seu show particular. Ele já havia dado uma assistência para o primeiro gol de Julián Álvarez, mas faltava o dele. E fez logo três!

Aos 13 do segundo tempo, o City chegou trocando passes, e Julián Álvarez tocou de primeira para o norueguês, que passou nas costas da zaga. A bola bateu em Ream e sobrou para Haaland, que mandou pras redes: 3 a 1.

Cabia mais. Aos 24, Haaland cobrou o pênalti e soltou a bomba no canto direito de Leno, que caiu para o outro lado: 4 a 1. O Hat-trick veio nos acréscimos.

Aos 49, Gómez fez bela jogada individual pela esquerda e rolou na área. Haaland saiu da marcação e bateu forte de canhota: 5 a 1, goleada, liderança e fim de jogo.

Agenda

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (11), quando encara o West Ham, às 11h, no Estádio Olímpico de Londres, pela Premier League. No mesmo dia e horário, o Fulham recebe o Luton Town no Craven Cottage.