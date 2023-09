Nottingham Forest surpreende e vence Chelsea em pleno Stamford Bridge

Neste sábado (2), o Nottingham Forest surpreendeu e arrancou uma vitória de 1 a 0 contra o Chelsea em pleno Stamford Bridge, na 4ª rodada da Premier League.

O Forest demonstrou bela organização defensiva sofrendo pouquíssimas finalizações no alvo e aproveitando um contra-ataque no segundo tempo para definir a vitória com Elanga. A equipe de Mauricio Pochettino sofreu demais com a falta de criação ofensiva e não conseguiu encontrar soluções para buscar o empate.

Com o resultado, o Chelsea estacionou com quatro pontos em quatro jogos da Premier League, em 11º lugar. São oito pontos atrás do líder Manchester City.

Chelsea levou perigo apenas no início da partida

Durante todo o primeiro tempo, o Nottingham Forest adotou postura defensiva com marcação em bloco baixo esperando oportunidades de contra-ataque enquanto o Chelsea possuía o domínio da posse de bola e ocupação do campo ofensivo.

Mesmo com a oportunidade de criação ofensiva, os Blues demonstraram muita falta de qualidade nas finalizações e o único chute no alvo ocorreu nos acréscimos com Enzo Fernández cobrando falta direto no gol para defesa tranquila do goleiro.

O Chelsea conseguiu chances reais de perigo principalmente no início com Sterling aproveitando cruzamento rasteiro de Chilwell na pequena área, sendo travado por Aina no momento da finalização. Em outra chance de perigo, Awoniyi chutou por cima do gol após bate rebate dentro da grande área.

No entanto, os visitantes conseguiram ajustar melhor a marcação na sequência do primeiro tempo e não cederam mais espaços para finalizações de perigo a favor dos Blues.

Nottingham Forest definiu a vitória no início do segundo tempo

Com apenas três minutos da etapa complementar, o Nottingham Forest enfim aproveitou uma oportunidade fatal e Elanga abriu o placar em pleno Stamford Bridge chutando na saída de Sanchez no canto direito do gol.

O Chelsea não conseguiu vencer nenhum dos últimos 17 jogos da Premier League quando sofreu o primeiro gol desde outubro de 2022. A estatística desfavorável acabou pesando também no desempenho da equipe comandada por Mauricio Pochettino.

Mesmo com a entrada do estreante Cole Palmer, os Blues sofreram com uma queda de rendimento no segundo tempo e uma nova finalização de perigo ocorreu apenas na reta final, depois que Jackson desperdiçou um gol embaixo da trave após passe de Sterling.

Na reta final, os Blues tentaram aumentar a pressão no terço final do campo mas não obtiveram sucesso em buscar o empate, deixando o Stamford Bridge sob vaias da torcida.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Chelsea visitará o Bournemouth no dia 17 de setembro, enquanto o Nottingham Forest receberá o Burnley no dia 18. O campeonato terá uma pausa devido a Data Fifa com as Eliminatórias da Euro e da Copa do Mundo.