Mikel Arteta celebra vitória e exalta dedicação da equipe “Trabalhamos cada minuto de cada dia para que momentos como este possam ser comemorados por nossos fãs”

Na tarde deste domingo, o Arsenal venceu o Manchester United pelo placar de 3 a 1, no Emirates Stadium, em duelo válido pela 4° rodada da Premier League.

Os Gunners ainda estão invictos neste início de competição, com a vitória de hoje eles chegam a 10 pontos e ocupam o quinto lugar. Liverpool, Tottenham e West Ham possuem a mesma pontuação, mas levam a melhor nos critérios de desempate.

Sobre a partida, o treinador da equipe de Londres se mostrou extremamente feliz, não só pelo resultado mas também pelo desempenho que seus atletas tiveram em campo.

Arteta Reage:

“Todos nós trabalhamos muito e planejamos tudo para momentos como este. Esses momentos vão ficar na gente, com a torcida tão ligada ao time com a grande história dessas partidas, é ótimo.”

“A vontade, a determinação da equipe, essa vontade de vencer e ir e ir e ir, estou muito orgulhoso deles. Uma equipe precisa de diferentes ferramentas para vencer partidas de futebol e capacidade de reação. Fizemos isso na primeira parte e isso deu o tom e trouxe alguma tranquilidade para a equipe.”

Sobre Declan:

“Um tremendo desempenho de Rice. Como meio-campista defensivo, como ele precisa dominar sua área, para dividir o jogo. Ele era realmente dominante. E então ele produziu um momento mágico para nos ganharmos o jogo. Você precisa ter essa qualidade, essa compostura e ele possui tudo isso.”

Na sequência o comandante falou da liderança que Rice exerce durante as partidas, mesmo sendo sua primeira temporada defendendo as cores do Arsenal.

"Muito natural. Ele é um ótimo garoto. Uma boa mistura entre ser extremamente exigente com todos, consigo mesmo e com brincadeiras e estar perto dos meninos de uma forma humilde.”

Início do Arsenal na Premier League

“Ainda faltam 34 jogos. Depois dos 38 estaremos onde merecemos. Jogamos quatro jogos, merecemos vencer quatro jogos. Podemos fazer melhor e a equipe vai tentar progredir, fechar os jogos mais cedo.”

O time de Londres possui até o momento 3 vitória e um empate.

Agenda

A Premier League para na data Fifa e volta no dia 16,sábado. Pela quinta rodada, o Arsenal visita o Everton, no Goodison Park, às 12h30.