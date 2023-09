Dupla decide e Tottenham goleia Burnley fora de casa

Na manhã deste sábado (02), atuando fora de casa, o Tottenham conquistou uma vitória maiúscula por 5 a 2 sobre o Burnley. O atacante Son foi o grande destaque do jogo, marcando um hat-trick e decidindo o duelo válido pela quarta rodada da Premier League.

Tottenham sai atrás, mas busca a virada no final da primeira etapa

A primeira etapa ficou marcada por um início complicado para o time visitante, que pouco a pouco foi tomando o controle das ações e conseguiu chegar a uma virada na reta final da primeira etapa.

Aos 2 minutos, o Burnley marcou com Lyle Foster, que recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e, com muita facilidade, apenas empurrou para as redes. O Tottenham foi responder aos 16 minutos, após Solomon passar para Son, livre na área, dar um tapa por cima do goleiro com muita categoria para empatar o jogo.

O gol da virada veio a acontecer já nos acréscimos, quando os Spurs eram superiores. Maddison, pela esquerda de ataque, fez um salseiro e levantou na área, e depois de muita disputa, a bola foi chegar limpa para Romero finalizar da entrada da área com força na gaveta.

Maddison, também teve oportunidade de marcar em linda finalização de fora da área, porém o camisa 10 do Tottenham parou no goleiro.

Com bela atuação de seus principais jogadores, Tottenham define a partida na segunda etapa

O Tottenham que já contava com atuação inspirada de Maddison na primeira etapa, seguiu contando com o camisa 10 e teve Son decidindo de vez o duelo com dois gols.

Logo na primeira oportunidade do segundo tempo, aos 8 minutos, Maddison recebeu na entrada da área e marcou um belo gol em finalização forte, com curva, e no canto, sem chances para o arqueiro do Burnley. O Burnley ainda podia ter encostado novamente no placar, quando Forster, aos 10 minutos, finalizou com perigo, exigindo boa defesa de Vicario.

A mesma dupla que foi responsável pelo primeiro gol dos visitantes voltou a aparecer. Aos 17, Solomon conduziu pela esquerda de ataque e encontrou Son na área para o sul coreano, de primeira, marcar o quarto da equipe. O quinto gol foi novamente marcado pelo camisa 7, desta vez recebendo nas costas da defesa e finalizando embaixo do goleiro, aos 20 minutos.

O time da casa, que sofria uma goleada humilhante, conseguiu diminuir o contador nos minutos finais, em jogada que Brownhill finalizou dentro da área no canto de Vigario. Placar final em 5 a 2 para o time visitante.

Agenda

O Burnley, com a dura derrota, terá uma longa recuperação para visitar o Nottingham Forest após a pausa para a data FIFA. O jogo está marcado para o dia 18/09 (segunda-feira) às 15h45 (Horário de Brasília).

O Tottenham, na próxima rodada, receberá o Sheffield United após a data FIFA. A partida está marcada para o dia 16/09 (sábado) às 11h (Horário de Brasília).