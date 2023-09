Jorge Vilda é demitido no comando técnico da seleção femina da Espanha

Nesta terça-feira (5), a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) demitiu o técnico da seleção feminina espanhola, Jorge Vilda. A decisão foi tomada pouco mais de duas semanas depois do título da Copa do Mundo Feminina e em meio a um momento turbulento na entidade. O técnico foi demitido também do cargo de diretor de futebol feminino da federação.

O treinador estava no comando do time desde 2015, tendo uma passagem extremamente tumultuada pela equipe.

Houve denúncias sobre métodos de trabalho e tratamento de alguns atletas, inclusive denúncias de assédio moral. A RFEF ignorou os protestos. Apesar da dissolução, a equipe conseguiu avançar e vencer o campeonato mundial.

Jorge Vilda comemora título da seleção feminina (Foto: Divulgação / FIFA)

Declaração da Federação Espanhola

“A Real Federação Espanhola de Futebol, em uma das primeiras medidas de renovação anunciadas pelo presidente Pedro Rocha, decidiu dispensar os serviços de Jorge Vilda como técnico da seleção nacional feminina, cargo que aceitou em 2015. A RFEF agradece o seu trabalho à frente da seleção nacional e nas suas funções como responsável esportivo máximo das selecões femininas, bem como os sucessos alcançados durante sua passagem coroada com a recente conquista da Copa do Mundo. Valorizamos sua impecável conduta pessoal e desportiva, sendo peça-chave no notável crescimento do futebol feminino na Espanha. Durante sua longa carreira, Vilda tem sido um promotor dos valores do respeito e do espírito esportivo no futebol.”

Caso parecido

O presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales deu um beijo na boca de Hermoso durante a entrega de medalhas na final da Copa do Mundo feminina, na Austrália, da qual a Espanha foi campeã. O gesto gerou fortes críticas e repercussões negativas. O primeiro-ministro espanhol condenou a atitude, que duas de suas ministras chamaram de violência sexual.

Rubiales foi condenado publicamente por beijar a atacante Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação após a final da Copa, mas se recusou a deixar o cargo. Após a ordem de afastamento da Fifa, porém, ele foi forçado a deixar sua posição, com a nova diretoria assumindo interinamente e optando por fazer mudanças bruscas nos bastidores.