Na abertura das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa, Paraguai e Peru não saem do empate

Em jogo conturbado, com seis bolas na trave e marcado por expulsão logo no primeiro tempo, o Paraguai até tentou fazer o valor de mandante, mas não conseguiu sair do placar inicial contra o Peru no Estádio Antonio Oddone Sarubbi.

Com perspectiva de ambos retornarem a Copa do Mundo, paraguiaos e peruanos travaram um duelo bastante físico e com tensão durante os mais de 90 minutos de jogo. A ultima participação da albirroja na maior competição de futebol foi em 2010, na época comandada pelo argentino Tata Martino. Já a seleção peruana participou do seu último mundial de seleções em 2018, na Rússia.

Expulsão no primeiro tempo dita o jogo

Jogando fora de casa e tentando somar os primeiros pontos na competição logo na estreia, os peruanos tiveram uma dificuldade a mais quando o lateral direito do Boca Juniors, Luís Advíncula, foi expulso logo no primeiro tempo com 2 cartões amarelos.

A expulsão deixou o jogo totalmente aberto e a partida teve surpreendentes seis bolas na trave, mas o zero insistiu em não sair do placar de forma inacreditável.

Paraguaios pressionaram até o fim

Jogando em casa e tentando fazer valer a força da torcida, os comandados do argentino Guillermo Schelotto tentaram impor suas credenciais desde o primeiro minuto, chegando ao gol adversário no total de 19 vezes, sendo incríveis 5 bolas na trave.

Os peruanos também tiveram suas chances, sendo a mais perigosa com uma bola na trave quase resultando no gol da vitória. O treinador Juan Reynoso teve que modificar sua estratégia de jogo pelas circunstância da partida e obteve um retorno positivo de seus atletas que suportaram a pressão adversária e retornam com um ponto para casa.

O que vem por aí

Pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, o Paraguai visita a seleção da Venezuela na próxima terça-feira (12) ás 19h00 (de Brasília) na cidade de Maturín, enquanto a seleção peruana recebe o Brasil no mesmo dia, ás 23h00, em Lima.