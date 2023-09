Bielsa rejeita elogios e coloca grande atuação do Uruguai na conta das individualidades

Na noite histórica no Estádio Centenário nesta sexta-feira (9), Marcelo Bielsa estreou no comando técnico do Uruguai com grande vitória de 3 a 1 contra a seleção chilena.

Apesar do placar indicar uma partida mais equilibrada, o desempenho em campo mostrou que apenas uma equipe foi dominante: o Uruguai controlou as ações da partida do início ao fim e impôs o ritmo ofensivo de Bielsa.

De la Cruz colocou os anfitriões na frente ao marcar de lado na entrada da pequena área, depois que a defesa chilena foi aberta por um passe de um toque de Darwin Nunez. O meio-campista do Real Madrid, Federico Valverde, aumentou a vantagem no final do primeiro tempo, ao acertar um chute rasteiro de fora da área, no canto inferior esquerdo.

A Celeste continuou a dominar as ações da partida após o intervalo e De La Cruz fez o 3-0 quando foi novamente assistido por Nunez para uma finalização fácil. Arturo Vidal marcou um gol de consolação no final da partida, após um cabeceio de Diego Valdez rebater na trave.

Bielsa prometeu promover a juventude na tentativa de reconstruir uma seleção que não conseguiu chegar à fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mesmo com a grande vitória, Bielsa colocou o resultado favorável mais na "conta" dos jogadores.

"Você tem que observar o estilo e as qualidades dos jogadores. Na realidade, o treinamento foi um único dia, então por mais que estivéssemos mais dias juntos, pelas viagens e necessidades de descanso depois das partidas em seus clubes, só podemos treinar efetivamente um dia. Digamos que nada do que a equipe mostrou ter que ver com o produto da minha influência do trabalho".

Ao refletir sobre sua análise, Bielsa concluiu que o Datas Fifa não permite muito treinamento do técnico com os jogadores devido ao calendário apertado.

"Todas as datas da FIFA responderam à mesma estrutura. O jogador joga o fim da semana, viaja, chega. No melhor dos casos, você tem um treinamento. Eu gosto do estilo dos jogos. jogadores uruguaios. Mas o modelo de jogo exige as individualidades, não o treinador".

Por fim, o técnico do Uruguai também sinalizou que não gostou do início da partida quando o Chile conseguiu as suas maiores chances de perigo.