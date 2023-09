Hansi Flick é demitido da seleção da Alemanha restando nove meses para a Euro 2024

A Federação Alemã de Futebol anunciou neste domingo (10) a demissão de Hansi Flick do cargo de técnico da seleção masculina da Alemanha após a derrota de sábado por 4 a 1 no amistoso contra o Japão, em Wolfsburg.

Com isso, Flick se torna o primeiro técnico da Alemanha a ser demitido desde que o cargo foi criado em 1926. Sob o seu comando, a seleção perdeu quatro dos últimos cinco jogos, com Flick registrando apenas 12 vitórias em 25 partidas desde que substituiu Joachim Low em agosto de 2021. Os assistentes Marcus Sorg e Danny Rohl também foram demitidos.

Rudi Voller, que dirigiu a equipe entre 2000 e 2004, assume temporariamente o comando técnico e estará em campo nesta terça-feira (12), em aguardado amistoso contra a França. Voller, de 63 anos, ex-atacante alemão, foi nomeado diretor da seleção alemã em fevereiro. Ele será auxiliado por Hannes Wolf e Sandro Wagner.

O presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf, disse: “O comitê concordou que a seleção alemã precisa de um novo impulso após os recentes resultados decepcionantes. Para a Euro do próximo ano, precisamos de confiança e otimismo no país em relação à nossa equipe."

“Esta foi uma das decisões mais difíceis que tive de tomar durante o meu tempo nesta função porque respeito muito Hansi Flick e os seus assistentes, tanto a nível profissional como pessoal. No entanto, o sucesso esportivo é mais importante para a DFB, e é por isso que esta decisão teve de ser tomada."

Flick, de 58 anos, foi assistente técnico de Low na Alemanha de 2006 a 2014. Seu período no comando começou com oito vitórias consecutivas, mas a forma piorou progressivamente e a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo do ano passado na fase de grupos. Omã, Costa Rica e Peru são os únicos times que a Alemanha derrotou nos últimos 12 meses.

Considerando que Flick venceu 70 de seus 86 jogos no comando do Bayern de Munique, de novembro de 2019 a junho de 2021, os resultados e o desempenho na seleção da Alemanha foram muito decepcionantes.

Após a derrota para o Japão, Flick disse que estava "brutalmente decepcionado", mas achava que continuava sendo o "técnico certo" para a Alemanha. No entanto, indicou que o resultado poderia trazer consequências graves: "As coisas podem mudar no futebol profissional e não consigo ver o que está para vir".