Marcelo Bielsa fala após sofrer virada: "Nos faltou dinamismo e criatividade"

Nesta terça-feira (12), o Uruguai conheceu sua primeira derrota na era Marcelo Biesla. Na altitude de Quito, o Equador venceu de virada, por 2 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico foi perguntado sobre sua opinião em geral sobre o jogo.

“Vi claramente que o jogo na primeira parte foi muito acessível, porque não foi difícil defender e depois tivemos bolas para atacar, embora não tenhamos conseguido fluidez. Na segunda tivemos mais posse de bola, estivemos mais no campo rival, mas também não tivemos clareza.”

O primeiro gol sofrido pelo Uruguai, foi nos acréscimos ainda do primeiro tempo, de cabeça, em um escanteio. Bielsa falou sobre a solidez do sistema defensivo da equipe.

“Tivemos algumas ausências (Ronald Araujo, José María Giménez, por exemplo) que nos teriam dado solidez no jogo aéreo defensivo. De qualquer forma, acho que no primeiro tempo foi um jogo muito acessível e não podíamos fazer com que ficasse assim, depois ficou equilibrado, os espaços foram reduzidos e não tenha imaginação para descomplicar e criar oportunidades de gol."

“Quando tínhamos espaço faltou-nos dinâmica e quando foram reduzidos faltou-nos fantasia, criatividade e desníveis. Foi isso que eu vi."

Análise de outros aspectos do jogo

O Argentino falou também sobre outros aspectos do jogo

“Nos primeiros 45 minutos recuperámos bem a bola, mas não conseguimos facilitar a transição para o ataque. No segundo tempo o duelo andou no rumo que nos era conveniente, mas o resultado foi desigual a seu favor e quando tivemos que atacar contra uma equipe que se protegia não tivemos clareza”.

“Encontraram em Estupiñán um jogador desestabilizador e faltou-o, embora Araújo tenha sido uma contribuição nesse sentido, faltou-nos continuidade e variantes”.

Marcelo Bielsa em jogo Equador x Uruguai (Foto: Divulgação / Uruguai)

Polêmica

Questionado sobre a polêmica jogada no final em que o goleiro Galíndez fez falta sobre Facundo Torres e o árbitro Wilton Sampaio não apitou, Bielsa opinou.

"São reclamações por vermos uma jogada de forma mais favorável para nós do que a decisão do árbitro, mas isso não tem importância. O árbitro está certo e errado; não nos prejudicou. Não vejo que o árbitro tenha tido algum peso que desequilibrasse e influenciasse no resultado, mas como estávamos com um gol de diferença há algumas jogadas que reivindicamos, é um produto natural do fato de que o jogo estava acabando e o empate não aconteceu."